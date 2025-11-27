¿Ha vuelto Vinicius?, el dato que lo dice todo del brasileño

Puede que el partido contra el Olympiacos sea un punto de partida para el Real Madrid. Se ganó y se goleó. Es verdad que luego, la debilidad defensiva del equipo abre una caja de dudas, pero dio la impresión de que puede ser la semilla de algo bueno. Sobre todo de Vinicius. El brasileño hizo suyo el partido, desde el primer minuto fue a la guerra como hacía en otros tiempos y acabó el choque abrazándose con Xabi Alonso, con el que la relación, hasta ahora, ha sido, como poco, tirante. La imagen puede ser el principio: uno de los futbolistas que más había acusado la tensión de las últimas semanas encontraba por fin un respiro en una noche de fútbol acelerado, con goles, con errores atrás y con un Madrid que necesitaba aire después de tres encuentros sin ganar.

Para Vinicius, la noche no fue solo un ejercicio de desborde, sino una declaración de intenciones. El partido le devolvió a ese lugar donde se siente más cómodo: el duelo permanente, el desafío individual, la sensación de que cada balón que pasa por sus pies puede desordenar al rival. En El Pireo, como en sus mejores días, fue un jugador incansable, directo y decisivo. Hizo ocho regates, más que nadie en el partido y más que cualquiera en la Champions en esta jornada, una estadística que confirma su influencia cuando está inspirado. Y, sobre todo, generó peligro en casi todas sus intervenciones, forzando faltas, arrastrando marcas y abriendo espacios que el equipo necesitaba para respirar.

Xabi Alonso lo reconoció tras el encuentro. “Me da mucha pena el gol anulado porque es una jugada que hablamos y le hubiese dado una buena sensación de marcar. Es un gol típico suyo entrando de fuera hacia dentro y al palo largo. Destaco la conexión que ha tenido con Kylian, las dos asistencias y el impacto que ha tenido”.

Esas palabras llegaron después del abrazo. El técnico y el brasileño habían protagonizado semanas complejas, entre suplencias, decisiones discutidas y un estado emocional frágil del jugador, que no terminaba de reencontrarse con su mejor versión. Esa tensión se reflejó en su rendimiento, irregular y, en algunos partidos, casi apagado. En El Pireo, en cambio, el brasileño se sintió liberado,

La conexión con Kylian Mbappé fue uno de los aspectos que más destacó Xabi Alonso. El francés firmó dos goles, pero, más allá de eso, encontró en Vinicius un socio directo, como Güler, un apoyo para mantener al Olympiacos en alerta constante. Las dos asistencias del brasileño muestran que la relación futbolística entre ambos empieza a tomar forma:

La pareja Mbappé-Vinicius

El contexto, además, no fue sencillo. “Con las dificultades que teníamos, porque Camavinga en el descanso no podía y Asencio tenía molestias en el isquio, hemos sacado el partido con cosas positivas como los goles de Kylian, el rendimiento de Vinicius. y otros jugadores que lo han hecho muy bien también”, dijo Alonso. El Real Madrid recibió 18 disparos. Pero incluso en medio de esa fragilidad defensiva, Vinicius ofreció una versión que sostuvo al equipo en los momentos más delicados.

Junto a Mbappé, claro: “Pienso que para un lateral es horrible estar contra Vini durante una hora y media. Ha hecho un gran partido y estamos muy felices de tenerle en el equipo”, decía el francés sobre su compañero. Les cuesta encontrarse, pero cuando lo hacen, pueden ser terribles.

El Madrid salió con dudas y terminó con algo parecido a una fe renovada. No desaparecen los problemas, pero emergen certezas individuales que pueden sostener un proyecto mientras se buscan ajustes defensivos urgentes.