Fútbol
Xabi Alonso, tras su peor día en el Real Madrid: "Duele"
El técnico del Real Madrid resumió en una palabra la derrota frente al Atlético de Madrid en el primer derbi como entrenador
Xabi Alonso miraba desde el área técnica, cada vez más quieto, comprendiendo que ya no había nada más que hacer. En la primera parte sí había gesticulado mucho más, pidiendo que las líneas se juntasen, colocando futbolistas. Pero le no funcionó nada por primera vez en esta nueva temporada. El día anterior ya había asegurado que un partido en el Metropolitano, era diferente siendo entrenador del Real Madrid. Lo que no sabía entonces es que iba a ser un día tan duro, que se le iba a atragantar tanto el primer choque contra el equipo de Simeone. «Ha sido un mal partido. No hemos entrado bien, no hemos jugado bien ni colectivamente, ni en la calidad del juego con y sin balón», explicaba Xabi Alonso después del partido. Intentó ser positivo en medio de la pequeña catástrofe: «Estamos en una fase de construcción, hoy es la primera derrota y esto sigue. Tenemos que sacar conclusiones de lo que ha pasado, porque seguro que nos van a servir en el futuro», seguía el técnico. «Pero no hay excusas. Estamos dolidos, como lo está la afición. Era un derbi y es una derrota merecida. No hemos estado, nos ha faltado una marcha. Duele la derrota», continuaba el entrenador madridista.
¿Por qué jugó Bellingham?
Sólo hubo un cambio en el once esperado del Real Madrid: entró Bellingham, que había estado teniendo minutos en los partidos anteriores entonces. No jugó bien el inglés, como no jugó casi nadie en el once blanco, de repente débil atrás, flojo en la presión, como si hubiese olvidado todo lo que había estado aprendiendo. «Necesitamos a todos y Jude es parte fundamental. Estaba entrenando bien. Queríamos jugadores en toda posición, pero no conseguíamos llegar ahí. Ser capaces de jugar en campo contrario. Las decisiones a posteriori las analizaremos, pero sacaremos cosas. Esto duele, duele a la afición, pero es un proceso de construcción. Hoy no hemos dado el nivel que debíamos», continuaba Xabi Alonso en la sala de Prensa del Metropolitano.
Xabi continuó desarrollando lo que había fallado del Real Madrid: «Ha faltado intensidad, ajuste. Cómo contrarrestar mejor. Teníamos una idea, pero hay que valorarla más. No hemos competido lo suficiente. No al nivel que se requiere para estos partidos, contra estos rivales».
El Real Madrid llegaba a este choque con todos los partidos ganados este curso y parecía mejor situado que el Atlético para obtener una victoria. La distancia en la tabla también se veía en el juego de los dos equipos. Pero, como dice el tópico, un derbi es otra cosa. El Atlético, tras su remontada contra el Rayo y este encuentro, sale muy reforzado. A Xabi Alonso y al Real Madrid le toca recuperarse. «Dentro del progreso, de la construcción, hay días duros. Cómo reaccionamos, eso es lo que va a marca. Aún estamos en una fase de construcción». Ayer, después del partido dolía, pero no puede doler mucho más porque la temporada sigue y queda tanto por disputar que da tiempo a todo: «Es la primera derrota que tenemos esta temporada, una dolorosa y de la que nos sentimos muy responsables, Tenemos que mirar hacia delante. Estamos empezando», insistía Xabi Alonso.
