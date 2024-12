Gaby Deck, el cuarto elemento de Chus Mateo

La falta de consistencia del Real Madrid en el primer trimestre de competición ha estado directamente relacionada con lo que Gaby Deck ha tardado en «incorporarse» a su dinámica habitual de aportación al equipo. El alero argentino comenzó la temporada desconectado, pero en las últimas semanas ha sido clave para la regeneración del Madrid.

«El Tortuga» es la cuarta pata que sujeta el entramado del bloque de Chus Mateo. Campazzo, Hezonja, Tavares y él son los elementos indispensables de un grupo que necesita a los cuatro para poder competir con garantías por todo. Este curso el Madrid necesita algo más que la regularidad y la constancia que siempre han caracterizado al alero argentino desde que llegó en 2018 a Valdebebas. El mejor ejemplo es el papel que tuvo en la victoria ante el hasta entonces inalcanzable Unicaja con 24 puntos y 3 rebotes.

«Es un gladiador. Esté acertado o no, siempre ayuda defensivamente. Tiene compromiso, es silencioso, no hace aspavientos. Siempre está ahí. No ha tenido un inicio de temporada a nivel altísimo, pero tampoco es malo. Necesitamos su mejor versión siempre y con el tiempo la vamos a conseguir», ha apuntado Chus Mateo.

Su regreso al Real Madrid después de pasar por la NBA no ha sido como las dos partes esperaban. Solo necesitó 17 partidos en dos temporadas con los Thunder para darse cuenta que su futuro no estaba en Estados Unidos. Volvió en enero de 2022, pero una lesión en cada una de sus rodillas marcó el final de temporada en 2023 y en 2024. Primero fue el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda a primeros de mayo del año pasado y en mayo de este año se rompió el ligamento de la rodilla derecha. Ambas lesiones están superadas y los números lo reflejan. Es el cuarto anotador del equipo tanto en Euroliga como en Liga Endesa (9,6 y 11,1 puntos por partido); el tercer reboteador en ambas competiciones (3,4 y 4,3) y sus porcentajes de tiro son excelentes: por encima del 60 por ciento en tiros de dos y rozando el 40 y el 80 por ciento en tiros libres y triples, respectivamente. En los tres últimos partidos de Liga Endesa ya se ha visto al mejor Deck. Ha aumentado sus promedios a 19 puntos y 7 rebotes por velada.