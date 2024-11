¡Caída de Bagnaia en la Sprint! y victoria de Jorge Martín, que acaricia el Mundial de MotoGP

29 puntos de ventaja tiene Jorge Martín a falta 62 por repartir: ese es el panorama que se le abre al madrileño después de su victoria en la Sprint del Gran Premio de Malasia, donde no ha perdonado después de la caída de Pecco Bagnaia, que en la curva nueve de Sepang perdió la rueda delantera y con ella, buena parte de sus opciones de conseguir el tercer título del mundo de MotoGP consecutivo.

Había mucha tensión en la carrera corta de Sepang, con la lluvia amenazando y muchísimas cosas en juego. Diez vueltas decisivas que empezaron con una salida igualadísima de los dos candidatos al Mundial, que llegaron emparejados a la primera curva. Soltaron frenos varias veces y Martín tomó la cabeza para intentar escaparse, como siempre. Ninguno flaqueó a pesar de todo lo que se estaban jugando, mientras Marc Márquez se ponía tercero por si había algo que rebañar. Desde ahí, empezó a tirar Jorge, marcando tiempos un segundo más rápidos que la mejor vuelta del año pasado, por si había alguna duda del nivelazo que hay este curso en MotoGP. Bagnaia le perseguía con facilidad, pensando en qué momento podría dar el hachazo, porque no le bastaba con quedarse a rueda y sumar los 9 puntos del segundo lugar.

Pero antes de que pudiese atacar, en la curva nueve precisamente, su rueda delantera no resistió, tembló y mandó al suelo al italiano, que no pudo volver a la carrera y se llevó las manos a la cabeza, consciente de que el Mundial se le ponía muy complicado.

"Ha sido una carrera difícil, salí muy bien, pero con tiempos de récord Pecco estaba muy cerca. Cuando vi que se cayó traté de regular, era fácil cometer un error, y Marc amenazaba por detrás, pero hay que seguir así, este domingo es un día importante", decía Jorge Martín, que como Marc, se acordó de la tragedia de Valencia y dedicó su triunfo a los que lo están pasando mal allí.

Jorge puede ser campeón este mismo domingo, las matemáticas, que a él no le gusta, que no quiere pensar en ellas, dicen que lo tiene cada vez más cerca y que con esos 29 puntos de ventaja, podrá celebrar si suma nueve más que Pecco en la carrera larga. No será fácil, porque Bagnaia siempre vuelve los domingos, pero su quinto fallo en los Sprint este curso le ha dejado muy, muy tocado.

El horizonte se le abre a Martín, que si, por ejemplo, gana este domingo y Bagnaia es tercero será el nuevo campeón del mundo de MotoGP, aunque no quiere pensar en eso. "Estoy teniendo un poco de nervios estos días, pero yo corro así, y he salido a ganar. Necesito ese punto de concentración para encontrarme bien. Era muy fácil cometer un error con tanta temperatura. No hay nada ganado, el domingo es un día para tener los pies en la tierra. Los dos tenemos una marcha más, así que pensar que Pecco va a quedar tercero o cuarto es difícil", recordaba Jorge, consciente de que aunque esté cerca todavía no tiene el "1" en su carenado.