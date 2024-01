El Girona olvida la Copa y mantiene el ritmo en la Liga

«Son tres puntos muy importantes para seguir peleando por un sueño. Estoy muy feliz porque las condiciones no eran las adecuadas, el campo no ayudaba nada. Hemos tenido mucha personalidad para tener el balón en unas condiciones muy difíciles de jugar y estoy muy feliz porque hay que tener mucha personalidad», decía Míchel después de la victoria del Girona en Balaídos. Una buena manera de olvidar el tropiezo en la Copa del Rey, donde eran favoritos ante el Mallorca en cuartos de final pero quedaron fuera a pesar de que intentaron remontar hasta el último minuto. En el otro banquillo, la cara de Benítez no era tan sonriente, porque el público céltico emitió su veredicto sobre el técnico madrileño y no era precisamente muy bueno. Se escucharon cánticos de «Benítez, vete ya», y su nombre fue pitado cuando sonó por megafonía al comienzo del partido.

«He venido al Celta con un proyecto de tres años y, por lo tanto, los proyectos son proyectos. Un entrenador profesional que hace su trabajo, que trabaja doce horas diarias y que viene a un proyecto de tres años, lo que quiere es que ese proyecto salga bien. Cuando no ganas siempre es más fácil que haya fisuras. La autocrítica es populismo. Si hoy tuviéramos seis o siete puntos más, el equipo tendría más confianza. Estoy cabreado porque hemos perdido ante el líder», explicaba Benítez, que no termina de cogerle el aire al proyecto en su primera temporada como técnico celeste. El Girona se llevó los tres puntos para seguir arriba en la tabla en un partido bastante igualado y que se decidió con un gol de Portu en la primera parte. Antes y después del tanto, el Celta tuvo sus ocasiones, atacando sin complejos, pero se encontró con Gazzaniga, que detuvo al equipo local. Entre el portero del Girona y el larguero evitaron el empate después de un cabezazo de Larsen. Un minuto después, el meta argentino volvió a aparecer en el mano a mano con Douvikas, que disfrutó de la ocasión más clara tras un monumental error del central Arnau Martínez.

En la segunda parte pasaron menos cosas y eso favoreció al Girona, que no sufrió demasiado para conservar el botín que tenía y que era oro para distanciar un poco más al Barcelona antes de un mes de febrero muy exigente. A los de Míchel les esperan de manera consecutiva la Real Sociedad, el Real Madrid y el Athletic, todos equipos de la zona alta y que van a poner a prueba la velocidad de crucero de los catalanes. La Champions está cada vez más cerca, aunque Portu prefiere no hacer planes a largo plazo. «Si pensamos mucho más allá nos estaremos equivocando. Somos un equipo de ir a por el próximo partido».

0 - RC Celta: Guaita; Mingueza, Unai, Starfelt (Miguel Rodríguez, min.77), Carlos Domínguez, Manu Sánchez (Ristic, min.65); Tapia (Dotor, min.77), Luca de la Torre (Jailson, min.65), Aspas; Douvikas y Larsen.

1 - Girona: Gazzaniga; Yan Couto, Arnau, Blind, Miguel; Aleix García, Herrera; Tsygankov (Valery, min.82), Portu (Iván Martín, min.69), Sávio; y Dovbyk.

Gol: 0-1, m.20: Portu.

Árbitro: Melero López (comité andaluz). Amonestó a Jailson (min.70) por parte del Celta, y a Blind (min.50) por parte del Girona.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 20.684 espectadores.