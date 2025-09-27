El golfista Rory McIlroy estalla contra un grupo de aficionados ruidosos en la Ryder Cup

Rory McIlroy se convirtió en protagonista de una polémica durante la primera jornada de la Ryder Cup, celebrada en Nueva York, tras ser blanco de insultos persistentes por parte de la afición estadounidense. El incidente se produjo al término de la sesión vespertina de fourballs, en la que McIlroy y Shane Lowry empataron frente a Sam Burns y Patrick Cantlay.

El equipo europeo arrancó con fuerza, logrando una ventaja de 5½-2½, pero la atmósfera en las gradas fue especialmente hostil. Los cánticos y abucheos dirigidos a los jugadores europeos, y en particular a McIlroy, marcaron el tono del día. En un momento de máxima tensión, el público celebró con entusiasmo un fallo de putt del norirlandés, lo que intensificó la presión sobre él.

Tras encadenar dos birdies consecutivos junto a Lowry, McIlroy fue captado realizando un gesto que testigos describen como una mano extendida con al menos un dedo levantado, aparentemente en respuesta a las provocaciones del público.

McIlroy ya había reconocido en el pasado las dificultades de lidiar con el ambiente en torneos como la Ryder Cup. “Es realmente intentar encontrar el balance de usar la energía del público para impulsar mi rendimiento”, declaró en referencia a ediciones anteriores como Hazeltine y Whistling Straits.

La presencia de figuras como el expresidente Donald Trump añadió un componente extra de expectación, convirtiendo el evento en un escenario de pasiones desbordadas más allá del deporte.

La jornada inaugural dejó claro que esta edición de la Ryder Cup no será solo una batalla de golf, sino también un pulso emocional entre jugadores, público y naciones. La reacción de McIlroy, su rendimiento y el ambiente en los próximos días serán claves para el desenlace de este intenso enfrentamiento internacional.