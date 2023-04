Hamilton: "Lo haré aunque pueda matarme o acabar en la cárcel"

Lewis Hamilton es uno de los pilotos más reconocidos de la Fórmula Uno, pero no solamente por sus éxitos... sino también por ser un auténtico ejemplo para ciertas personas que día a día sufren. Justamente, se cumplen 10 años desde su fichaje por Mercedes y el heptacampeón del mundo aprovechó para explicar en un vídeo sus sensaciones. "Siempre he tomado riesgos y voy a seguir de pie con esta defensa de la gente, de la igualdad de los derechos humanos en todo el mundo. Voy a hacer esto me metan o no en la cárcel, no me importa lo que vayan a hacer, voy a defender algo en lo que creo a pesar de que incluso me puede matar. Igual suena algo loco, pero necesito hacerlo, es importante provocar conversaciones, poner nerviosos a los que están en el poder y sentir que necesitan conversar para hacer cambios porque trae negatividad a su país. En Qatar lo hice y gané la carrera. Mi deseo era que tenía que llegar al podio porque mayor sería el éxito y lo hice", afirmó.

"Es increíble que vivamos en una época en la que todavía haya tantos países en todo el mundo, especialmente en Oriente Medio, en los que hay muchas dudas con los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos LGTB, leyes que van contra la forma de ser uno mismo", dijo.

Las respuestas de Hamilton están siendo tendencia en redes sociales hasta el punto de que se ha convertido en uno de los temas más comentados del panorama actual. Y es que, por delante de lo deportivo se encuentro lo meramente humano. En este terreno es donde Lewis ha terminado explotando para intentar que aquellos que sufren tengan un mayor bienestar.

El piloto siempre ha tenido la etiqueta de polémico. Sin embargo, poco a poco se ha ido quitando ese mote gracias a gestos y declaraciones como estas que ratifican que su gran popularidad también sirve para mandar mensajes al mundo.