La hoja de ruta del futuro de Zidane

Tras casi dos temporadas sin entrenar, Zidane busca banquillo. Pero no es sencillo. Juventus, PSG y Olympique de Marsella son algunos de los nombres que más han sonado. En el programa 'Rothen s'enflamme' de RMC dieron algunas claves sobre el futuro de Zidande. Christophe Dugarry, exfutbolista que se proclamó campeón del mundo junto a Zinedine, explicó lo que puede ocurrir. "Tiene sus criterios y sus deseos. Entrenar por entrenar no significa nada, o te conviertes en un funcionario del fútbol. Sigue siendo un apasionado, ha demostrado lo que quiere, no se ha escondido, pero no está dispuesto a aceptarlo todo", aseguró.

"Tiene la ventaja de haber triunfado. Ha superado todas las etapas, o casi todas, con éxito. No va a perder el rumbo en un club que no le interesa, que no le gusta, donde no es capaz de transmitir su conocimiento del fútbol, su pasión. No quiero ver a Zidane sin club. Creo que el fútbol necesita entrenadores como él", comentó.

Eduardo Inda en "El Chiringuito". El sustituto de Galtier sería Zidane. Los parisinos quieren cerrar al ex entrenador del Real Madrid cuanto antes. Sin embargo, todavía se desconoce si el galo aceptó esta oferta. "El recambio, si ocurre una tragedia en Champions League frente al Bayern de Múnich, es Zinedine Zidane, con el que el club ha estado hablando desde hace tiempo el club", dijo el periodista.

El gran problema de esta hipotética operación radica en que Zizou no termina de dar el "sí". El francés no quiere precipitarse a la hora de aceptar un proyecto que no termina de arrancar con toda la inversión que supone mantener al equipo.v