Un humorista español se enfada con Alcaraz por un gesto "chulesco"

España inició su participación en la Copa Davis 2024 con una victoria contundente, venciendo a la República Checa por 3-0 en un enfrentamiento que, aunque no presentó mayores dificultades, sirvió para mostrar el poderío y la ambición del equipo. En esta primera fase del grupo B, los españoles lograron sumar todos los puntos, un resultado que les da confianza para el próximo reto: enfrentarse a Francia en un duelo crucial este viernes a las 16:00. La victoria no solo les permitiría asegurar su pase a la Fase Final, que se disputará en Málaga del 19 al 24 de noviembre, sino que reafirmaría sus aspiraciones de conquistar otra “ensaladera.

El equipo español, liderado por Carlos Alcaraz, espera seguir con su buen tono."El año pasado fue muy duro para nosotros", contaba David Ferrer, el capitán español. "Perdimos todos los partidos, pero este año sabíamos que las cosas podían ser diferentes, teníamos mucha confianza en el equipo, aunque también sabíamos que República Checa contaba con increíbles jugadores. Por supuesto que ahora mismo estoy muy contento, ahora es momento de disfrutar y descansar. Me gustaría felicitar una vez más a mi equipo”

Un punto de interés fue la decisión de contar con Carlos Alcaraz también en el partido de dobles, una estrategia que Ferrer explicó detalladamente tras la eliminatoria. "Respecto al dobles, claro que quería que jugara Carlos, ya lo habíamos hablado que esta semana iba a ser muy intensa para él. Al final, todos los puntos suman, era muy importante ganar la eliminatoria por 3-0 porque aquí todos los equipos cuentan con grandes jugadores y sé que al final estará todo muy igualado", comentó Ferrer, dejando entrever la importancia de cada detalle en un torneo tan competitivo como la Davis. Además, Ferrer mencionó que consultó con el entrenador personal de Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, sobre la conveniencia de que el joven jugara ese partido, y que no hubo necesidad de convencer al propio Carlos: “Nada más verlo en el vestuario me ha dicho que quería jugar”, concluyó el capitán.

Alcaraz ha sido protagonista también porque se ha estado hablando de ese gesto tan habitual suya de señalarse con el dedo la oreja al ganar un punto importante. "Va en su carácter, pero Alcaraz haría bien en descartar de su actitud en la pista la petición de aplausos con la mano puesta en la oreja. Le hace parecer chulesco", decía en las redes el humorista Pedro Ruiz. En las redes hay quien está de acuerdo con él: "Opinó igual, son esos gestos que te chirrían cuando ves a una persona hacer cosas asi o parecidas, a mi también me parecen chulescas", dicen; y quien considera que no es nada: "aPra mí le hace ser partícipe y próximo al espectador q disfruta de su gran punto. Lo demás es ignorancia y envidia"

De todos modos, Alcaraz sigue siendo fundamental para España. "He terminado un poco cansado, no os puedo engañar, pero estoy tranquilo porque mañana tenemos un día un poco más tranquilo con tiempo para entrenar", decía Carlos tras ganar a República Checa. "Intento quedarme con las cosas positivas de mi paso por Estados Unidos y utilizarlas para no volver a cometer los mismos errores, evolucionar en el lado mental y ser cada vez más maduro. Tenía mucha motivación por estar aquí, así que estoy deseando ayudar al equipo a llegar lo más lejos posible”. Y continuaba: "Empecé un poco nervioso el individual, jugando en casa, en Valencia, Copa Davis. Obviamente, en la gira norteamericana no tuve un gran feeling durante los partidos y por eso empecé un poco nervioso, pero he tenido oportunidades, aunque no las he aprovechado"

El próximo desafío ante Francia será un test aún más duro. En principio, Alcaraz y Bautista disputarán los individuales ante Arthur Fils y Ugo Humbert, respectivamente, mientras que Granollers y Alcaraz formarán pareja en el dobles contra Pierre-Hugues Herbert y Edouard Roger-Vasselin. Cada uno de estos encuentros será clave, pero es indudable que todas las miradas estarán puestas en Alcaraz, que sigue recuperándose tanto física como mentalmente.