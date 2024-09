Las primeras y brutales declaraciones de la víctima de Hugo Mallo: "Ya no tengo miedo"

Hugo Mallo fue declarado culpable de abuso sexual por el Juzgado de lo Penal número 19 de Barcelona al considerar que el acusado hizo tocamientos a la mujer que trabajaba como mascota del Espanyol (había otra masculina) durante el partido de LaLiga entre el equipo blanquiazul y el Celta del 24 de abril de 2019, en el RCDE Stadium.

Más Noticias Hugo Mallo vuelve a España para ser juzgado por el supuesto abuso sexual a la mascota del Espanyol

La sentencia, en su apartado de hechos probados, reflejó así lo ocurrido en los prolegómenos del partido: "El acusado, con la intención de satisfacer su ánimo libidinoso y de menoscabar la identidad sexual de la víctima, le metió las manos por debajo del disfraz y le tocó los pechos".

"Ya no tengo miedo, ha ganado la verdad", dice la víctima Carme Coma. "Antes de que un niño le levante la falda a una niña o un adolescente le tire del sujetador a otra, se lo piense dos veces. Si sirve para eso, yo ya estaré satisfecha”, insiste Carme en el AS.

Y es que, Carme confesó que "he pasado cinco años largos en el anonimato con mucha vergüenza y miedo por lo que me pudiera pasar tanto a mí como a mi familia y personas cercanas. Simplemente, quería esperar a tener una resolución judicial. Lo único que he hecho es buscar las herramientas legales de que disponía para defenderme de una conducta que me ha causado mucho daño".

"En un primer instante, me bloqueé tanto que incluso me avergonzaba decir lo que me había pasado. Fue al cabo de un rato cuando exploté y asimilé que era un ultraje sobre mí que no podía ni debía tolerar". Y recordó que "lo de mascota periquita lo hice durante muchos años como ‘hobby’, me lo pasaba bien y me gustaba. Lo dejé porque me fracturé un pie hace un par de años. En la vida me hubiera imaginado tener que pasar por esta situación tan desagradable que he vivido. Jamás", dijo.

Por otra parte, Carme también dio las gracias al Espanyol. "Desde el primer momento me dieron apoyo y asistencia legal, que ha llegado hasta hoy. Y también a los medios de comunicación que han sido cuidadosos y discretos con un asunto tan delicado. Yo lo quería llevar todo con respeto", y añadió que "la única respuesta que obtuve del Celta fue institucional, me dijeron que tendrían en cuenta lo que les explicaba y que lo valorarían. Nunca más he vuelto a saber nada", al tiempo que lamentó que por parte de Hugo Mallo y de su entorno "nadie se ha puesto en contacto en ningún momento durante estos cinco largos años", dijo.