Iker Casillas y Sergio Ramos explotan contra la selección española de fútbol

La celebración de San Valentín ha provocado una controversia inesperada en el fútbol español. La selección nacional, en un gesto simbólico para conmemorar la fecha, publicó en sus redes sociales una imagen evocadora del Mundial 2010. Sin embargo, la ausencia de dos nombres fundamentales en aquella gesta—Sergio Ramos e Iker Casillas—desató un debate que trasciende lo meramente nostálgico.

Este 14 de febrero, la cuenta oficial de la selección española de fútbol compartió varias imágenes del equipo campeón enSudáfrica besando el trofeo El propósito parecía inocente: un recordatorio afectivo de aquel momento en el que el fútbol español alcanzó su cumbre relacionándolo con el día del amro No obstante, la elección de la fotografía resultó llamativa. En ella aparecían varios de los protagonistas de aquella victoria, pero dos ausencias eran imposibles de ignorar: Sergio Ramos, entonces un lateral derecho con mucho futuro, y Iker Casillas, el capitán y héroe de la final. La primera foto es de Iniesta y Puyol, la siguiente de Xavi, Llorente y Villa, en la siguiente Jesús Navas. Todos besando el trofeo. En la última, repiten varios protagonistas y además aparecen Xabi Alonso, Albiol, Marchena y Juan Mata.

No tardaron en aparecer las reacciones. La polémica ha crecido debido al peso de los jugadores excluidos. No se trata de nombres secundarios en aquella conquista, sino de dos futbolistas que, con su liderazgo y rendimiento, fueron piezas fundamentales del equipo dirigido por Vicente del Bosque.

La respuesta de Iker y Sergio Ramos

Las redes sociales sirvieron de plataforma para la réplica. Sergio Ramos, siempre frontal en sus manifestaciones, no ocultó su malestar. Publicó un mensaje en el que expresaba su sorpresa y decepción, recordando que aquel título representó "el amor de toda una nación por su selección". En un fútbol donde la memoria colectiva suele ser selectiva, la omisión de su figura no pasó desapercibida. "Debe ser que algunos no estuvimos allí", escribe citando a algunos que no aparecen, como Iker Casillas. "Feliz día de San Valentín", acaba.

Iker ha recogido el guante. "Yo no sé quién es el genio que lleva las redes... De verdad, que manera de hacer el torpe! Feliz día de San Valentín", escribe el ex portero del Real Madrid.

Después, Sergio Ramos ha subido a las redes un vídeo suyo besando el trofeo.

El episodio deja entrever una realidad incómoda: la gestión de la memoria en el fútbol es, en muchas ocasiones, caprichosa. La selección española de 2010 fue una máquina perfectamente engrasada, pero su éxito se edificó sobre nombres concretos, con un peso específico incuestionable. La omisión de Ramos y Casillas en una imagen conmemorativa puede ser un descuido o simplemente que no se han encontrado fotos de ellos besando al copa. Pero les ha molestado mucho.