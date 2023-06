Indurain y el equipo Kosner Saltoki-Home entregan más de 24.000 euros a Juan Carlos Unzué para la lucha contra la ELA

"Nada de atajos, que quitamos dinero a Juan Carlos". La frase de Miguel Indurain en el desayuno, antes de afrontar una de las etapas de la Titan Desert define la personalidad del único español que ha ganado cinco Tours y del equipo Kosner Saltoki-Home con el que participaba en la carrera del desierto con el fin de apoyar a Juan Carlos Unzué y a la Fundación Luzón en la lucha contra la ELA. El equipo participaba con ánimo de competición y con espíritu solidario, porque cada kilómetro recorrido en la Titan por cada uno de sus corredores se ha transformado en un euro que la empresa navarra ha donado a Juan Carlos Unzué y a la Fundación Luzón para la lucha contra la ELA. La anécdota, por supuesto, no salió de los labios de Miguel sino de los de Isabel Asenjo, responsable de márketing de Kosner y presentadora del acto en el que el equipo Kosner Saltoki Home hizo entrega de 24.242,85 euros por los kilómetros recorridos por sus corredores.

Unzué es el símbolo de la lucha contra esta enfermedad y recibió el cheque junto a Sonia Sánchez de Bernardo, Directora General de la Fundación Luzón, en un emotivo acto celebrado en la sede de Saltoki Home en Pamplona en el que participaron, además de Miguelón, varios de sus compañeros en la aventura africana.

"Queríamos que este proyecto deportivo y humano también tuviera un componente solidario, algo que redondeara esta aventura y que, en última instancia, diera sentido a tanto esfuerzo y dedicación”, revelaba Óscar Zandueta, director de Saltoki Home. “Nunca un equipo había conseguido completar la prueba con tantos corredores. Nunca un equipo había sumado tantos kilómetros en sus piernas. Y, probablemente, nunca un equipo estuvo tan unido y fue tan generoso en el esfuerzo y en la ayuda a los demás compañeros para alcanzar la meta", añadió para destacar la implicación y el mérito de todos los ciclistas que llevaban el maillot del equipo.

Indurain y Juan Carlos Unzué Kosner Saltoki-Home

"Quiero agradecer a las personas de Grupo Saltoki por llevar a cabo esta iniciativa deportiva y solidaria, y especialmente quiero dar las gracias a los integrantes del equipo Kosner–Saltoki Home, porque sin su esfuerzo, no hubiese sido posible. No sé si en un momento dado os ha podido ayudar el saber que estabais corriendo por nuestra causa, pero sí os puedo asegurar que esta donación va a ayudar mucho a esa causa tan necesitada de recursos económicos”, explicaba Juan Carlos Unzué. "No tengo palabras para agradecer a todo el equipo. Os hemos estado siguiendo en todo el esfuerzo que habéis realizado. Creo que cada gota de sudor, cada pedalada, cada kilómetro completado, para la ELA es sumar a la esperanza. La suma de todos hace mucho", reconocía Sonia Sánchez de Bernardo.

"Después de esta primera experiencia en la Titan Desert Morocco, me ha quedado claro que en una prueba de este tipo, hay que ir entrenado. Es un evento duro, es exigente y las condiciones son duras. Es muy importante haber podido correrla con un equipo tan bien compenetrado como el Kosner - Saltoki Home”, asegura Miguel Indurain, que vivió su primera experiencia en el desierto marroquí después de que la pandemia impidiera su estreno en 2020.

El equipo Kosner Saltoki-Home ha conseguido el hito histórico de ser el equipo con más finishers en la historia de la prueba en el desierto marroquí, con 38 titanes cruzando la última línea de meta. Además, el equipo se hizo con los triunfos en la clasificación general femenina, con Tessa Kortekaas como ganadora, y en la categoría Dúo Mixto, con la victoria de Iosu Torres y Ainara Elbusto.