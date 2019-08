Fabio Jakobsen aprovechó el trabajo de su equipo para imponerse en la meta de El Puig. Su compañero en el Deceuninck Remi Cavagna lo intentó a falta de tres kilómetros para el final, pero fue devorado mil metros antes de la meta. Su equipo no perdió la cabeza de carrera y siguió en cabeza para preparar la llegada de su hombre más rápido. Arrancó Jakobsen y Bennett recuperó tarde.

El último golpe de riñón del irlandés sembró la duda. Hubo que recurrir a la foto finish para comprobar que el irlandés no había repetido victoria. Fue una diferencia mínima, pero la suficiente para que el campeón holandés ganara su primera etapa en una grande. Es también la primera Vuelta para el ciclista del Deceuninck, que el día 31 de este mes cumplirá los 23 años.

Bennett no pudo reprimir las ganas de ver la repetición de la llegada en el monitor. Tenía dudas, pero la victoria era de Jakobsen, aunque ni siquiera el holandés estaba demasiado seguro. "Cuando he cruzado la meta tenía los ojos un poco cerrados. Sabía que un poco antes iba primero", dice. Pero no supo que era el ganador hasta un poco después. No pudo levantar los brazos sobre la línea, como es habitual.

"Ganar en una grande es algo con lo que todos soñamos. Vine con 22 años para aprender a ganar y estoy muy contento. Es un sueño hecho realidad y ganar con los colores de campeón de tu país es todavía más grande", reconoce. Una victoria que se le había escapado en la etapa del lunes, cuando quedó sin opciones demasiado pronto. "Una de las características que necesita un esprinter es saber que cuando se pierde hay que pensar en la próxima oportunidad. Ayer estábamos muy lejos y hoy nos ha tocado ajustar el plan", asegura.

Jakobsen se ve "como una mezcla de Groenevegen y Greipel". "Peso más de 80 kilos y me cuesta pasar los puertos. No hay muchos en el pelotón con esa potencia y diría que en eso hay un 50 por ciento de nacimiento, talento, y otro 50 que es trabajo y algo de suerte", explica.

4ª etapa. Cullera-El Puig (175,5 kilómetros)

Ganador (Premio Cofidis)

1-Fabio Jakobsen (Hol/Deceuninck)

Clasificación General (Maillot Carrefour)

1-Nicolas Roche (Irl/Sunweb)

Puntos (Maillot Skoda)

1-Sam Bennet (Irl/Bora)

Montaña (Maillot Loterías y Apuestas del Estado)

1-Ángel Madrazo (Esp/Burgos BH)

Jóvenes (Maillot Fenié Energía)

1- Miguel Ángel López (Col/Astana)

Equipos (Patrocinado por Andalucía)

1-Sunweb

Combatividad (Premio Continental)

Jorge Cubero (Esp/Burgos BH)