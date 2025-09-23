Joel Álvarez regresa a la UFC: debutará en el peso welter ante Vicente Luque el 11 de octubre

La vuelta al octágono de Joel Álvarez se ha hecho esperar. Tras un largo tiempo de inactividad, el español parece haber cerrado un nuevo combate en la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo. No será en el peso ligero como hasta ahora, sino que el peleador ha decidido dar un salto en su carrera y probar en una división donde el corte de peso en menos agresivo.

Su último combate fue ante Drakkar Klose el 14 de diciembre, y acabó con una gran victoria para el gijonés. Ya en esas fechas se especulaba que podía ser la última pelea de Joel en el peso ligero, sin embargo las 155 libras le guardaba un 'último baile'.

La UFC cerró el pleito entre el español y Benoit Saint Denis, que venía de una dura derrota ante Dustin Poirier, y parecía un gran nombre sobre la mesa. No obstante, una lesión en la mano le privó de poder participar en el UFC 315 de Montreal, y supuso el fin de su etapa en los ligeros.

Ahora, con energías renovadas y ya recuperado totalmente, Joel Álvarez buscará hacer historia en el peso welter, enfrentándose a peleadores más pesados. Para su primera prueba, la compañía la ha preparado un reto mayúsculo que, de superar, le colocaría en una buena posición para empezar a rozar el top 15 de la categoría.

Joel Álvarez acepta un combate en corto aviso

Las artes marciales mixtas españolas no paran de crecer, y cada anuncio es una victoria. En este caso, la noticia sobre el regreso de Joel Álvarez sorprendió a todos debido a la proximidad con el combate. Según pudo confirmar Álvaro Colmenero para ABC, 'El Fenómeno' (22-3) se enfrentará al brasileño Vicente Luque (23-11-1) el próximo 11 de octubre en el UFC Fight Night de Río de Janeiro.

Y es que según las informaciones, el español habría aceptado esta pelea en corto aviso después de que Santiago Ponzinibio, que estaba previsto que enfrentará a Luque, se lesionara de última hora. A pesar de este poco tiempo, el español es conocedor de la importancia del combate y ha querido asumir el reto con pocas semanas de preparación.

¿Quién es Vicente Luque?

Respecto a su rival, el brasileño es uno de los grandes nombres dentro de la división del peso welter. Posee un historial en su carrera de 23 victorias y 11 derrotas, y dentro de la UFC suma 16 victorias y 7 derrotas.

Se trata de un peleador experimentado, que cuenta con un gran suelo, siendo una amenaza dentro del terreno de las sumisiones. Además, cuenta con un gran 'striking', por lo que el combate podría ser todo un espectáculo. En su carrera ha vencido a grandes nombres como Tyron Woodley, Belal Muhammad o Rafael Dos Anjos, por lo que el pleito no será sencillo para el gijonés.

El top 15, el objetivo más inmediato de Joel Álvarez

Con su debut en las 170 libras (77 kilos), Joel Álvarez buscará igualar su logro en el peso ligero. Ese no es otro que estar entre los 15 mejores de la división, algo que catapulta las posibilidades de obtener mejores rivales, y, en consecuencia, poder seguir escalando posiciones.

Ya lo consiguió en las 155 libras, pero las complicaciones para cortar peso hicieron que ese camino fuera imposible de mantener. Ahora, en una categoría mucho más factible, Joel Álvarez está preparado para hacer una buena trayectoria y llegar a lo más alto.

Las similitudes con Ilia Topuria

A pesar de que son peleadores físicamente muy diferentes, existe una gran similitud entre ellos. Y es que ambos optaron por subir de división ante los problemas con el corte de peso. En el caso del gijonés, con su 1,91 de altura, cumplir con los pesajes estaba siendo una tarea compleja.

Algo parecido le ocurrió a Ilia Topuria, que abandonó el peso pluma para subir al peso ligero. El hispano-georgiano lograba dar el peso, pero el sufrimiento para llegar a ello era mayúsculo, castigando a su cuerpo en exceso. De esta manera, el campeón puede centrarse mucho más en su preparación física que en el corte de peso durante el campamento.