Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano Aleksandre a la UFC: "Lo finalizará en el primer asalto"

Aleksandre Topuria volverá a la jaula de la UFC con un reto más que exigente. El hispano-georgiano, hermano mayor de Ilia Topuria, se enfrentará Bezkat Almakhan (12-2) en un combate que promete ser de los mejores de la cartelera.

La pelea tendrá lugar el próximo 22 de noviembre en Catar, por lo que el campamento de preparación ya ha comenzado. Tras varios meses de descanso, Aleksandre volverá a enfundarse las guantillas para encadenar su segunda victoria dentro de la compañía.

No obstante, la UFC no ha confirmado aún el pleito. Todas las informaciones apuntan a que la pelea está cerrada, y ambos luchadores estarán presentes en la que será la primera velada de la UFC en el país asiático. A pesar de que no hay anuncio, Ilia Topuria ya se ha pronunciado al respecto, y se ha aventurado a dar una predicción de la pelea.

Ilia Topuria confía en su hermano

El combate parece una prueba de fuego para Aleksandre Topuria. Su rival posee una derrota y una victoria dentro de la promotora, pero su nivel es de élite, por lo que el pleito puede parecer complicado. Así lo ha señalado el propio Ilia Topuria, asegurando que se trata de un rival a respetar.

"Es un combate que de cara al público parece muy complicado. Es un rival a respetar y a tener en cuenta", aseguraba el campeón del peso ligero tras WOW 22.

A pesar de las dificultades, Ilia se mostró confiado en el potencial de su hermano para hacerse con la victoria. "No tengo ninguna duda de las habilidades de mi hermano. Estoy seguro de que lo finalizará en el primer asalto. Lo veo muy preparado", confirmaba.

Los peligros de su rival

Es la pelea más exigente para Aleksandre hasta la fecha, puesto que el kazajo ya ha debutado en la UFC y posee un gran historial a sus espaldas. Con un total de 12 victorias y dos derrotas, Almakhan se postula como una gran amenaza.

Se trata de un luchador muy agresivo, con un buen pateo y con un gran poder de finalización. De sus 12 victorias, 10 han sido por la vía del nocaut, una por sumisión y otra por decisión. Su estilo de pelea se basa en comenzar desde el primer asalto presionando a su rival, exigiendo una intensidad muy elevada desde el principio.

Tan solo lleva dos combates dentro de la UFC, de los cuales uno acabó en victoria y otro en derrota. Sin embargo, la estadística engaña. Su único tropiezo fue en su debut ante Umar Nurmagomedov, uno de los mejores luchadores del peso gallo. Cayó por decisión, y en su siguiente combate fue capaz de noquear a su rival en tan solo un minuto.

A pesar de todas sus fortalezas, también existen puntos débiles. Y es que en su primer combate, Umar Nurmagomedov logró derribar en varias ocasiones a Almakhan, lo que deja claro que ese es uno de los puntos flacos.

A ello se suma que Aleksandre Topuria es un especialista en el control y en los derribos. Así se vio en su primer combate dentro de la UFC, y se espera que sea algo parecido en este segundo.

El ascenso de Aleksandre Topuria en la UFC pasa por ganar

Aunque el reto es mayúsculo, es una nueva oportunidad para el hispano-georgiano de seguir avanzando en el ranking del peso gallo. Actualmente, Aleksandre está fuera del top 15 de la división. Sin embargo, un buen desempeño el próximo 22 de noviembre podría colocarle dentro de los mejores de la categoría o, al menos, estar en el radar para entrar en su próxima pelea.

A falta de confirmación oficial por parte de la UFC, todo hace indicar que su regreso es inminente. Nueve meses han bastado para que Aleksandre haya recuperado energía y afronte su segundo combate dentro de la UFC. Y de su mano estará Ilia Topuria, que le ayudará en el campamento de preparación como viene siendo habitual. Una tradición que, sin duda, les ha funcionado a lo largo del tiempo y con la que buscarán sumar una nueva victoria para el historial.

Ilia Topuria retrasa su vuelta

Ante este panorama, es muy probable que Ilia Topuria tarde en regresar a la jaula. El campeón del peso ligero podía regresar a finales de año, pero el combate de su hermano parece haber paralizado estas intenciones.

Tanto Ilia como Aleksandre se ayudan mutuamente para preparar sus combates, y en esta ocasión no iba a ser diferente. Ilia estará en la esquina de su hermano el próximo 22 de noviembre, y a partir de esa fecha Ilia podría preparar su próxima pelea.

Por el momento, la única información que se conoce es que la UFC aún no se ha puesto en contacto con él, por lo que las negociaciones no han comenzado. No obstante, el hispano-georgiano asegura que es la UFC la que elige rival siempre, por lo que le es indiferente quién será el siguiente en la lista: "No me importa a cuál de los tres me voy a enfrentar, son simplemente unos acuerdos con la UFC. No hemos entrado todavía en la negociación para mi siguiente pelea, pero en cuanto me llamen, ellos eligen siempre el nombre. A mí no me importa", confirmaba Topuria.