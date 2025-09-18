Así fue el curioso enfrentamiento entre Angel Gaitán e Ilia Topuria: "Me dejó en leído"

Ángel Gaitán ha roto su silencio mediante una grabación en TikTok donde repasa punto por punto su relación con Ilia Topuria y cómo, según su versión, terminó siendo ignorado por el campeón. Todo comenzó cuando el equipo del georgiano invitó al madrileño a viajar a Anaheim para apoyar al luchador en su primera defensa del título; allí Gaitán compró por mil euros una réplica del cinturón pensando regalársela en caso de derrota y, una vez Topuria ganó, decidió que fuera firmada y subastada a beneficio del cáncer infantil.

El mecánico guardó el cinturón en su casa y más adelante intentó que el campeón acudiera al programa Horizonte de Iker Jiménez, propuesta que fue declinada por el entorno del deportista. A partir de ese momento surgieron roces con un miembro del equipo relacionado con un Aston Martin y, según Gaitán, el trato se enfrió: cada vez era más difícil concertar la entrega del objeto para la subasta y las excusas se multiplicaban.

La situación se complicó cuando un artista le encargó a Gaitán un cuadro dedicado a Topuria con el objetivo de que lo firmara y se subastara para recaudar los 300.000 euros que necesita Adrián, un niño de siete años afectado por cáncer. En un evento público, el mismo colaborador con el que ya había chocado le impidió acercarse al luchador y la firma nunca se produjo. Desde entonces, asegura, intentó contactar directamente con Topuria a través de su teléfono personal y solo encontró una asistente que le prometió pasarle el recado.

El cuadro que nunca fue firmado

“Han pasado cuatro días, le llamo y me coge una asistenta; ayer le mandé un WhatsApp y no lo contestó”, lamenta Gaitán en el vídeo, donde llega a insinuar que el campeón está “secuestrado” por un entorno que “no le va a hacer ningún bien”. La falta de respuesta frustró al mecánico, que este jueves celebraba una gala benéfica para el pequeño Adrián sin el cuadro firmado que esperaba subastar.

La historia dio un giro cuando pasadas las dos de la tarde la fundación Alma de Luna anunció en redes que el equipo de Topuria se había puesto en contacto con ellos y había entregado en Granada un cuadro junto a un pantalón oficial del campeón. La gerente de la asociación agradeció la colaboración y aseguró haber hablado “personalmente con Ilia”, quien se comprometió a ayudar también en el futuro. El gesto desactiva parte de la polémica, aunque Gaitán no ha aclarado si finalmente recibió una respuesta directa del luchador.