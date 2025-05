Joel Álvarez se cae de su pelea contra Benoit Saint Denis: la UFC ya tiene reemplazo

Joel Álvarez es uno de los grandes peleadores españoles que ha tenido la suerte de poder llegar a la UFC, la mayor compañía de Artes Marciales Mixtas, aunque de suerte poca ya que el asturiano ha demostrado ser uno de los mejores 155 libras de la compañía. El español estaba dispuesto a realizar una última pelea en la división del peso ligero antes de subir a las 170 libras.

Sin embargo,. Varios medios de comunicación reportaban que Joel Álvarez sería baja para su próximo combate ante Benoit Saint Denis en el UFC 315. Todo parecía indicar que era cierto, y

Este mismo lunes, el peleador español ha publicado una foto en su perfil de Instagram donde anunciaba su ausencia en el evento numerado de la UFC que tendrá lugar este fin de semana. Según asegura el propio Joel, una lesión en la mano impedirá que pueda realizar su última pelea en el peso ligero.

Una lesión en la mano impedirá su participación en UFC 315

El peleador asturiano ha anunciado que ha sufrido una lesión en la mano que le impedirá golpear durante tres semanas, dejándole fuera de su pelea contra el francés Benoit Saint Denis este fin de semana en Montreal.

"Hola a todos. Me quedo fuera de mi pelea en UFC315 por lesión en la mano que me deja sin poder empezar a golpear durante 3 semanas. Hay muchos factores que no están en nuestra mano y no podemos controlar. El campamento había sido perfecto hasta la fecha. Volveremos este año reformados y con un enfoque diferente. Muchas gracias a todos siempre por el apoyo, sois los mejores.", escribía en una publicación.

El más que probable adiós de las 155 libras

Y con esta lesión, parece que Joel Álvarez se despedirá de manera definitiva de las 155 libras. Tras anunciar varios meses atrás su intención de subir al peso welter, este iba a ser su último combate en esta división.

Ahora, el español ha confirmado que no podrá pelear, por lo que las opciones de volver a verle en este peso parecen esfumarse. El peso welter parece ser el indicado para Joel, que tendrá que recortar mucho menos peso que hasta ahora. Y es que con su 1,91 de altura, cumplir con los pesajes estaba siendo difícil, de ahí la decisión.

Además, se trata de una división mucho menos exigente respecto al peso ligero, donde se encuentran grandes nombres como el campeón Islam Makhachev, Arman Tsarukyan, Charles Oliveira, Justin Gaethje y el propio Ilia Topuria, que debutará próximamente.

La UFC ya tiene sustituto para Joel Álvarez

Tras su baja, uno de los combates de la cartelera podría quedar fuera de la programación. Sin embargo, desde la UFC han tratado de mantener la pelea y finalmente Benoit Saint Denis podrá pelear este sábado en Montreal. Su rival será Kyle Prepolec, un canadiense que no pelea desde 2019 dentro de la UFC.

Prepolec cuenta con tan solo dos combates dentro de la compañía y dos derrotas. Tras su breve paso, el canadiense ha pasado por diferentes compañías hasta volver a tener otra oportunidad en la mayor empresa de MMA.