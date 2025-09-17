Jordan Díaz se rompe en la clasificación de triple salto

Jordan Díaz, vigente campeón de Europa y olímpico de triple salto, se retiró lesionado tras efectuar el primer intento de salto en la clasificación de los Mundiales de atletismo de Tokio. "He tenido una molestia en el cuádriceps derecho, ha sido totalmente inesperado porque no tenía molestias en esa zona ni nada. Me sentía física y mentalmente preparado para la competición. Son cosas que pasan en el deporte, cuando llevas el cuerpo al límite. Estoy sin palabras", comentó tras la retirada.

Jordan Díaz hizo nulo en su primer intento, en el que no llegó a coger altura tras iniciar la carrera y se paró a mitad de recorrido llevándose las manos a la cabeza. Fue entonces cuando se fue hacía la grada, habló con su entrenador, Iván Pedroso, y decidió retirarse.

El atleta español, de origen cubano, llevaba prácticamente trece meses inactivo, desde los Juegos Olímpicos de París, debido a una lesión en el tendón rotuliano de la rodilla derecha. Desde entonces sólo había participado en una competición oficial, el Campeonato de España en Tarragona el pasado 3 de agosto, que se llevó con un único salto de 17,16 metros.

La retirada de Jordan Díaz supone un contratiempo importante para la selección española en estos Mundiales de Tokio, puesto que el saltador había llegado a Tokio con el "objetivo de lograr una medalla", como dijo en la previa de su debut.