Jorge Martín da otro mordisco y ya tiene a tiro a Bagnaia

Jorge Martín sigue dando bocados a la ventaja que Pecco Bagnaia había acumulado al frente del Mundial de MotoGP y que poco a poco se le va escapando. El momento de forma del madrileño es incontenible y lo demostró este sábado en Japón primero con la "pole position" de récord y después con su tercera victoria consecutiva al Sprint después de las de San Marino y la India. Doce puntos más para el del Pramac Racing, que volvió a arrasar por delante de Binder, que fue segundo, y Bagnaia, que terminó tercero anunciando una buena pelea para lo que queda por delante de campeonato. Perdió Pecco otros cinco puntos de los 13 de margen con los que llegaba a Japón y ahora, antes de la carrera larga, sólo ocho unidades los separan.

La cosa está que arde y el sorpasso podría producirse ya en Motegi, si, sin ir más lejos, se repiten las posiciones del Sprint.

Jorge Martín salió muy bien desde la "pole" y se llevó con él a Brad Binder, segundo al final, mientras por detrás la lucha entre Bagnaia y Jack Miller por el tercer puesto se decantaba a favor del italiano, convencido de hacerlo bien para sacarse la espina de la caída en la India. Sabe que no puede cometer más fallos de ese tipo y aunque volvió a estar por detrás de su gran rival, al menos se llenó de confianza para intentar poner freno a la remontada este domingo.

"No puedo estar más contento, esperaba que la carrera fuera más lenta, pero Brad (Binder) me estaba apretando las tuercas y he tenido que forzar hasta el límite para marcar la diferencia y ahora tenemos una buena información para la carrera larga y con ganas, porque creo que ahora mismo tenemos un poco más", decía el ganador del Sprint. "Me adapto a la situación, seguimos con la misma moto de ayer intentando encontrar mis referencias. Comparo con Pecco y Bezzecchi y esa información me ayuda a mejorar y coger confianza, cada vuelta un poquito más, y hoy trabajé con mucha gasolina y neumáticos muy usados, y cuando hemos puesto poca gasolina y neumáticos nuevos, casi iba solo", añadía. "Está claro que mentalmente me encuentro en un buen momento y por eso no quiero tocar mucho, incluso hay veces que no me encuentro cómodo con la moto, pero prefiero dejarlo todo igual y seguir, porque sé que la moto está funcionando y cuando he tenido temporadas buenas en mi carrera hice lo mismo, saber qué moto tengo y no tocar nada", recordó el piloto de Ducati.

De su pelea por el campeonato destacó que sigue teniendo "la misma relación con él, a mí no me cambia nada, aunque si él cambia esta relación no depende de mí, pero tenemos una buen relación y creo que ahora es importante no cambiar la mentalidad, que está siendo la clave y mañana espero hacer mi carrera y ver dónde acaba él".

Marc Márquez vuelve a sumar

Marc terminó séptimo la Q2 y la carrera Sprint, en una jornada en la que volvió a tener buenas sensaciones y salvó el honor de Honda en Japón. "Hemos podido pasar de la Q1 a la Q2 y conseguimos esa tercera línea, que era un objetivo optimista, pero lo hemos conseguido y en la Sprint he salido con ganas al principio, pero, como pasa en estas carreras, en la vuelta cuatro o cinco empiezo a notar un bajón de neumático mientras que los otros aguantan un poco más", explicaba. "Ha sido una buena Sprint, en la que me he intentado defender, pero no podía porque iban mucho más rápido, así que para mañana el objetivo volverá a ser el top 10".

En cuanto a las reuniones con Honda que conocía todo el "paddock", Marc Márquez no fue demasiado claro, pero explicó que "hemos hablado ya esta mañana y va viniendo gente nueva, ha salido a la luz que han cambiado al 'project leader', han cambiado gente, y están cambiando ingenieros, están dando la vuelta al proyecto, porque es lo que hace falta. En cualquier empresa grande, sea de lo que sea, si no salen los números hay que cambiar cosas y están apostando por otro tipo de estrategia y ya veremos si nos sale bien o no, pero una vez pase eso, es ahí donde se necesita tiempo para evolucionar y para llegar o reducir esas seis décimas que perdemos por vuelta respecto a las Ducati y las KTM", continuaba.

"Me están presentando el proyecto, los tiempos y todo en general para ver si podemos seguir mejorando, y es que ya lo veis en pista, mi compromiso es el mismo y será el mismo en cualquier situación, así que yo estoy aquí como trabajador y empleado de Honda, listo para luchar por la victoria cuando tengamos las armas", comentaba Márquez sin desvelar su futuro, algo que se suponía que iba a hacer en Japón pero no será así.