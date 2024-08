Calendario de España en los Juegos Olímpicos hoy, 2 de agosto: horarios y opciones de medalla

Después de una sexta jornada de intensas emociones deportivas con tres medallas y una más asegurada en boxeo, la jornada de este viernes 2 de agosto vuelve a ser clave para España. El remo, los saltos y el atletismo pueden dar nuevos metales y Alcaraz se juega su pase a la final olímpica.

Calendario de España hoy: opciones de medalla Juegos Olímpicos

Horarios de las pruebas y eventos deportivos

Estas son las pruebas a las que tienes que prestar atención este viernes 2 de agosto en los Juegos Olímpicos de París 2024:

09.00 horas.GOLF. Ronda 2. David Puig y Jon Rahm

09.30 horas. TIRO CON ARCO. España vs. China.

10:00 horas:ATLETISMO. Decatlón. Jorge Ureña.

10:08 horas: TIRO CON ARCO. España - China. Equipo mixto. 1/8 de final.

10:30 horas:HOCKEY HIERBA. Países Bajos - España (M). Fase de grupos. Grupo A.

10.42 horas.REMO. FINAL. Dos sin timonel fenemino. ESPAÑA.

11:00 horas: NATACIÓN. 100 metros mariposa. Mario Moya Llanes

11:00 horas:SALTOS. FINAL. Sincronizados trampolín 3 m.

11.10 horas. ATLETISMO. 1500 metros masculino. Ignacio Fontes, Mario Garcia y Adel Mechaal.

11.17 horas. NATACIÓN. 200 metros estilos. Emma Carrasco

12.00 GIMNASIA TRAMPOLÍN. Noemi Romero.

12.00 TENIS femenino dobles. Bucsa/Sorribes VS. Andreeva/Shnaider

12.05 VELA. Dinghy femenino. Ana Moncada.

12.05 VELA. Dinghy mixto. Xammar/Brugman.

12.20 VELA. Dinghy masculino. Joaquín Blanco.

12:30 horas: BALONCESTO 3X3. Australia - España (F).

13:13 horas: VELA. Skiff Medal Race (M). FINAL. Diego Botín y Florian Trittel.

13.30 horas. TENIS. Cuartos de final individual masculino. Auger-Aliassime (CAN) vs. C. Alcaraz (ESP). Semifinal individual (M).

15:00 horas: VÓLEY PLAYA. Herrera / Gavira (ESP) vs. Evans / Budinger (USA).

15.30 horas. PIRAGÜISMO MASCULINO. Miquel Travé y Manuel Ochoa.

16:00 horas: BALONMANO. Alemania - España (M). Ronda preliminar. Grupo A.

16.34 horas. BOXEO. Rafa Lozano (ESP)- Yunior Alcantara (DOM)

16.40 horas. PIRAGÜISMO FEMENINO. Miren Lazkano y Chourraut.

17:00 horas: FÚTBOL. Japón - España (M).1/4 de final.

17:15 horas: BALONCESTO. Canadá – España (M). Fase de grupos. Grupo A.

17:40 horas: ATLETISMO. Sesión vespertina. Pruebas clasificatorias y final (M) 10.000 m.

18.00 horas. GIMNASIA TRAMPOLÍN. David Vega.

18.10 horas. ATLETISMO. 5000m femenino. Marta García.

18.15 horas ATLETISMO. Triple salto. Ana Peleteiro.

19.45 horas. ATLETISMO. 800 metros femenino. Lorena Ibarazabal y Laura Martín.

20:30 horas: NATACIÓN. Sesión vespertina. Semifinales y finales.

21:00 horas: BALONCESTO 3X3. España - Canadá (F). Ronda de grupos.

21.20 horas. ATLETISMO. FINAL 10.000 metros. Thierry Ndikumwenayo Abdessamad Oukhelfen

22.08 horas. BOXEO. Ayoub Ghadfa (ESP) - Davit Chaloyan (ARM).

Dónde ver la participación española en los JJOO de París 2024

La participación española en los Juegos Olímpicos de París 2024 se podrá seguir en directo por RTVE, a través de sus canales y de RTVE Play. Además, Eurosport ofrecerá cobertura completa de los eventos. Toda la información y actualizaciones de la jornada estarán disponibles en la web La Razón.