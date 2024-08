La genial y contundente respuesta de Almudena Cid a las críticas por la presencia de la gimnasia rítmica en los Juegos

Los Juegos Olímpicos son una cita muy esperada por los aficionados al deporte aunque no todos están muy a favor de ciertas disciplinas. Es el caso de las pruebas de gimnasia artística, que se han convertido en el blanco de algunos usuarios en redes sociales que incluso cuestionan que deba ser olímpica.

«A mí me tendréis que explicar cómo esta puta mierda es un 'deporte' y el fútbol sala por ejemplo no. Es que es surrealista», escribía uno de estos usuarios en redes sociales, adjuntando el vídeo de la actuación de la rusa Yana Kudriávtseva, medallista olímpica de plata en Rio 2016. Un comentario que no tardó provocar la indignación de muchos internautas. Las reacciones fueron bastante contundentes, incluida la de una de las grandes de este deporte: la gimnasta española Almudena Cid.

La leyenda del deporte español ha dado una genial respuesta a este tuitero que ha criticado el hecho de que la gimnasia rítmica sea un deporte olímpico, mientras que otro como el fútbol sala no.

La gimnasia es una disciplina muy dura que requiere muchas horas de sacrificio, trabajo y una férrea disciplina por que Cid ha sido contundente en su respuesta.

"Te lo explico.."

"Pues yo lo explico: eso que ves es hacer fácil lo difícil. Quizás por eso tienes dificultad en apreciar el trabajo que hay detrás. Ah, sin olvidar la capacidad que tienes que tener para enseñar tu trabajo de cuatro años en 90 segundos", ha afirmado.

Además, tras asegurar que respeta que pueda no gustarle, pide al autor del ofensivo mensaje que no insulte. Su publicación ha sido muy aplaudida en "X" donde lleva más de 34.000 me gusta y un millar de comentarios.

"Ostras SUBLIME, en toda mi vida he visto una respuesta tan contundente a una pregunta tan estúpida, y llevo años en redes" o "La ignorancia es atrevida. Muy bien contestado, Almudena", son algunos de los mensajes de apoyo a la deportista.

Almudena Cid participó en cuatro Juegos Olímpicos: Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. Obtuvo el diploma en los dos últimos y es la única gimnasta rítmica que ha disputado cuatro finales olímpicas.