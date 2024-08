Jenni Hermoso la vuelve a liar y calienta al vestuario: "Es lo que toca..."

La selección española femenina de fútbol se ha llevado la victoria este miércoles ante Brasil por 2-0 y ha pasado a los cuartos de final como primera de grupo. Athenea y Alexia, en la prolongación, marcaron los dos goles de las españolas. Sin embargo el triunfo quedó empañado por unas declaraciones de Jenni Hermoso que están dando mucho de que hablar.

Y es que una de las noticias del partido estuvo en la titularidad de Jenni Hermoso, quien apenas había contado en los planes de Montse Tomé en los Juegos Olímpicos. Salió desde el banquillo en el primer partido y no volvió a jugar.

Y ayer rompía su silencio y se pronunciaba de manera clara sobre su titularidad. «Por fin, yo también lo esperaba», respondió la madrileña cuando fue preguntada por la 'Cope' por su escasa participación hasta la fecha, pues Hermoso obtuvo ante las sudamericanas su primera titularidad en París 2024. Ante Japón solo estuvo en el campo 23 minutos, mientras que contra Nigeria ni saltó al césped. Este miércoles fueron 59 los minutos que le dio la seleccionadora Montse Tomé.

«Estoy aquí para poder disfrutar de esto. Me he sentido bien, ha sido poquito, no te voy a mentir, pero bueno, hemos ganado y ya estamos pensando en los cuartos», explicó la delantera madrileña antes de lanzar un dardo directo a Montse Tomé.

"Sigo siendo la misma jugadora que hace un mes, dos meses, tres días. Me sigo sintiendo igual de bien. Hay cosas que no tienen respuesta y ahora estoy aquí teniendo un rol diferente y aceptándolo o no, es lo que me toca", sentenció.

Sus palabras no tardaron en volverse virales provocando un aluvión de reacciones. "Que chicas más pesada. Los hechos: ha sido irse ella en el 61' y marcar España en el 67' y ganar", "Otras juegan mejor que ella. Le falta humildad", "Eso es lo que mejor se te da: provocar incendios!!!" o "Con estas declaraciones no debería volver a la selección" son algunos de los indignados comentarios que inundan "X".

De nuevo, en la selección femenina, la polémica está servida.