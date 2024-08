Jenni Hermosos recula tras la reprimenda de Brasil: "Si hasta tengo banderas en mi Instagram..."

España no estará en el partido por el oro en fútbol femenino. En París, la campeona del mundo cayó con claridad ante Brasil por 4-2, en un encuentro marcado por unos fallos impropios de la selección española. Brasil no desaprovechó los regalos y apartó a las de Montse Tomé del sueño del oro olímpico. La campeona del mundo y de la Liga de Naciones tiene el consuelo de pelear hoy por el bronce contra Alemania y de congraciarse con la afición tras el mal juego y mal perder demostrado ante las brasileñas.

La derrota no sentó nada bien a los aficionados que no tardaron en hacer sangre ni tampoco en Brasil donde las criticas de las españolas a su juego no gustaron nada y no dudaron en mandar un recadito a la 10 de España.

Tras el encuentro las jugadoras se quejaron del "juego sucio" de Brasil. Con especial dureza se pronunció Jenni Hermoso. “No debemos permitir los goles que nos marcaron, pero nos queda ir a por el bronce. Que te meta cuatro goles un equipo que en mi opinión no juega al futbol… pero bueno al final cuentan los goles que te meten”, comentó la jugadora de Tigres.

“No es nuevo pero no deberían permitirse en fútbol. Si se les permite, van a seguir así. Yo no soy partidaria de eso, sino de generar espectáculo y jugar a la pelota. Los equipos estudian cómo hacernos daño. Al final les ha valido perder tiempo, pero a mí eso no me gusta”, sentenció.

Sus palabras provocaron un aluvión de reacciones -y no positivas- en redes sociales contra la futbolista madrileña que ahora ha querido dar marcha atrás para zanjar la polémica y centrarse en la conquista del bronce.

No hay que crear guerras entre jugadoras

"Cuando se hacen declaraciones post-partido muchas veces se sacan de contexto y la gente lo toma como un ataque. Yo lo que dije es que para mí no es fútbol la pérdida de tiempo o el intentar que haya una batalla entre jugadoras. Es súper importante que concienciemos a la gente de que no hay que crear esas guerra entre jugadoras. Lo que pasa en el campo siempre se queda en el campo. Hay que saber perder y hay que saber ganar", comenzó diciendo la delantera que habló para los medios junto a la seleccionadora Montse Tomé en la previa del encuentro ante Alemania.

"Yo tengo banderas de Brasil en mi Instagram en publicaciones desde hace un año. Quiero decir que ninguna de nosotras ha faltado el respeto a Brasil jamás. Siempre he dicho que Marta ha sido mi referente y llevo diez años alabando su fútbol y su trabajo. Para mí Brasil siempre ha sido uno de los equipos que me gustaba porque disfrutaba mucho del fútbol. Si alguien se ha sentido ofendido con lo que dije, lo siento, pero creo que no faltamos el respeto", recalcó Hermoso para intentar congraciarse con un país se ha tirado a su cuello en redes sociales.

Por último, cargó contra aquellos que están atacando al España por su mal juego: "Cuando te acostumbras a ganar y pierdes te atacan. Eso es lo que están haciendo con nosotras. Esperan que se abra esa herida para que duela un poco más".

El "mea culpa" de Alexia Putellas

Ahora, deberán ir a por todas si quieren traerse el bronce y -tras las presiones a Montse Tomé- el partido de hoy podría ser le primero en el que veamos a Jenni Hermosos y Alexia Putellas juntas en el once inicial.

La jugadora de la Selección y del FC Barcelona ha compartido un mensaje en redes sociales para hacer autocrítica y dejar claro que aún hay mucho en juego para España.