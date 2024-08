Brasil no se arruga con Jenni Hermoso y le manda un recadito

España cayó con estrépito ante Brasil y la polémica continúa. La selección española femenina de fútbol perdió (4-2) ante Brasil este martes en semifinales de los Juegos de Paris 2024, despertando con estrépito del sueño de competir por el oro en su primera participación olímpica tras un mal partido en el Vélodrome (Marsella). La campeona del mundo y de la Liga de Naciones se quedó a las puertas de la final y, aunque tendrá el consuelo de pelear por el bronce contra Alemania, lo hizo rindiendo muy lejos de su nivel. Brasil, que buscará el oro ante Estados Unidos, fue mejor y castigó los errores atrás de las de Montse Tomé.

Una derrota que ha colocado a la seleccionadora en el disparadero y su nombre como trending topic en "X" por dejar a Alexia Putellas en el banquillo. Pero también ha dejado señaladas a varias jugadoras en especial a Irene Paredes y Cata Coll por la mala fortuna en el primer tanto de las brasileñas.

Tras el encuentro las jugadoras se quejaron del "juego sucio" de Brasil. Con especial dureza se pronunció Jenni Hermoso. “No debemos permitir los goles que nos marcaron, pero nos queda ir a por el bronce. Que te meta cuatro goles un equipo que en mi opinión no juega al futbol… pero bueno al final cuentan los goles que te meten”, comentó la jugadora de Tigres.

“No es nuevo pero no deberían permitirse en fútbol. Si se les permite, van a seguir así. Yo no soy partidaria de eso, sino de generar espectáculo y jugar a la pelota. Los equipos estudian cómo hacernos daño. Al final les ha valido perder tiempo, pero a mí eso no me gusta”, sentenció.

Unas palabras que no han sentado nada bien en el combinado canarinho, que lejos de arrugarse ante Hermoso le ha enviado un mensajito a través de las redes sociales. «Se juega el juego y se atrapa el pescado. Jugando fútbol», escribieron en redes sociales junto a una oleada de tuits.

La reprimenda a la española fue muy aplaudida en redes por los aficionados brasileños que tildaron a las campeonas de mundo de "lloricas".