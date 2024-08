Jon Rahm toma posiciones en los Juegos de París

En las cuentas previas a los Juegos Olímpicos de París, la medalla de Jon Rahm se cuenta entre las probables. No deja de ser una estrella del golf, exnúmero uno del mundo y ganador de dos Grand Slams: el US Open 2021 y el Masters de Augusta 2023. Su currículum y su calidad da para colocarlo entre los posibles metales de España, pero la realidad es que no es una misión sencilla, con los siete primeros del ranking, él es el tercero, en Le Golf National este fin de semana.

Además, llevaba 476 días sin victorias hasta que el pasado domingo, 28 de julio, consiguiera su primer triunfo individual desde que se pasó al LIV golf saudí.

No es que esta victoria haya cambiado gran cosa, pero sí confirma que vuelve a ser Jon Rahm, que no es poco antes de afrontar un torneo olímpico que le motiva especialmente, primero porque siempre ha reconocido que es algo especial competir representando a España, y porque hace tres años, también estaba entre las medallas factibles y no pudo salir al campo en Tokio por culpa de un contagio de coronavirus.

Se quedó con las ganas en 2021, pero este jueves sí que pudo completar la primera jornada en París 2024 y tomar posiciones con un -4 que le deja a cuatro golpes del primer líder, el japonés Hideki Matsuyama, que está ocho bajo par con 63 impactos.

En el escenario donde debutó en la Ryder Cup y consiguió su primera victoria en 2018, el de Barrika arrancó con un eagle en el hoyo tres, el primer par cinco del recorrido. Precisamente en el último British Open le habían condenado los hoyos largos, pero en los Juegos aprovechó para empezar a ilusionarse. En la primera mitad del recorrido se lio un poco con un bogey en el siete y otro en el ocho, pero en el nueve hizo birdie para que no cundiera el pánico.

Las condiciones eran perfectas, los greens estaban amables y había que aprovechar. Luego vino hasta un parón por peligro de una tormenta eléctrica, para no variar en unos Juegos donde está alternando la lluvia torrencial con el sol y el calor.

En la segunda mitad de recorrido enlazó dos birdies con un eagle en el 14, pero en el 16 le cayó un doble bogey (agua) al que respondió con otro birdie en el 17. Se sentía con confianza Jon a pesar de algún error, una buena señal para la segunda jornada de este viernes.

"Fue un buen primer día, un buen resultado. Una pena porque tuve grandes momentos, pero el golpe del 16 me costó porque si hubiera ido a green hubiera acabado cinco bajo par o seis bajo par. Aun así fue un gran día", dijo Rahm sobre el hoyo en el que se fue al agua.

El León de Barrika confía en "no cometer ningún error el resto de la semana". aunque precisó que lo de este jueves "no fueron cosas horribles" y que "son errores que pasan" pero no le "preocupan".

"He tenido tres semanas muy buenas (incluyendo una victoria en el LIV Tour la semana pasada). Hay algo de cansancio al ser la cuarta semana consecutiva, pero tengo suficiente motivación para superarlo", decía sobre el cansancio que puede acumular con cuatro torneos disputados en semanas consecutivas.

David Puig, dos bajo par

El otro representante español, David Puig firmó un buen 69 (-2), con cinco birdies y tres bogeys.

Otros ilustres candidatos a medalla, como los estadounidenses Xander Shauffele, reciente ganador del Open Británico, concluyó con 65 (-6), y Scottie Scheffler, número uno mundial, acabó en 67 golpes (-4), mientras el norirlandés Rory McIlroy hizo 68 (-3)