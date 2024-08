Nadal, y ahora, ¿qué?

Carlos Alcaraz y Rafa Nadal han formado en los Juegos una pareja de dobles que ha emocionado a los aficionados. “Esta bonita historia ha terminado", dijo el murciano después de la derrota ante Krajicek y Ram. "Ha sido una bonita experiencia, mi sueño de jugar con Rafa, de aprender de cerca, se ha cumplido. Intentaré quedarme con las cosas positivas. Ha sido una experiencia maravillosa”, reflexionaba el murciano. “Creo que ha sido una semana divertida, positiva en muchos aspectos, aunque no ha terminado de la manera que soñaba, pero esto es el deporte, al final yo no he estado al nivel que necesitaba para luchar por medallas en individual, y en el dobles estábamos jugando a buen nivel y hoy no hemos estado acertados. En el doble los partidos pasan muy rápido, como vengo diciendo estos días, y cualquier detalle marca. No hemos empezado muy bien y no hemos podido llevar la situación al límite”, opinaba Nadal en zona mixta, todavía empapado en sudor, muy reflexivo.

Una relación fantástica

“Hemos generado lo que teníamos que generar para darnos las opciones, hemos tenido una relación fantástica este tiempo, hemos compartido mucho fuera de la pista; dentro hemos estado alegres con la máxima motivación, intensidad, ilusión... No ha podido ser, ya está, no hemos estado lo suficientemente acertados hoy y para mí no hay mucho más análisis. Carlos sí tiene más que analizar porque juega mañana, yo, sólo cuando tengo el vuelo de vuelta a casa”, añadió.

El futuro

Ese viaje de vuelta a casa será para descansar y también para reflexionar. Su futuro como tenista es objeto de debate por todos, pero él tiene claro cuáles van a ser sus siguientes pasos. "Mi futuro como profesional son las ganas y el sentimiento que yo tenga cuando tenga que tomar la decisión. Para mí se ha terminado una etapa, me había marcado hasta los Juegos Olímpicos al empezar el año como objetivo, se ha terminado este ciclo y voy a volver a casa, a desconectar, y, en frío, cuando tenga claro cuál es mi siguiente etapa, sea con una raqueta en la mano o sin, os lo haré saber", admitió.

"Al final, yo creo que me he esforzado siempre lo suficiente para que cuando se terminara, lo hiciera con la satisfacción personal de haber hecho todo lo posible para dar el máximo en cada momento que estaba en la pista. Con eso me quedo tranquilo. Estoy en paz, a partir de ahí, cuando tenga claro cuáles son mis motivaciones, mis ganas o, por lo contrario, si no tengo motivaciones, ganas y no siento la capacidad de seguir, tomaré otro camino", concluyo en este sentido.

No quiso ni decir si era o no el adiós a París y a la Philippe Chatrier. "Yo no he dicho que me despida de París. Es posible que me haya despedido, pero no he dicho que me haya despedido", aseguró antes de volver a hablar de lo que han generado él y Alcaraz. "Experiencia única, oportunidad única, hemos generado una ilusión conjunta, me llevo un recuerdo bonito de haber jugado con un jugador que creo que va a ser uno de los mejores de la historia, no tengo dudas si el cuerpo se lo permite. Él ha tenido una buena predisposición, y le deseo lo mejor en individual. Ojalá logre una medalla de vuelta, y que sea la de oro. Tanto él como las chicas en el doble", finalizó Nadal.