Kristin Harila, a por el récord de los ochomiles: "Espero alentar a otras mujeres a romper barreras»

En apenas tres semanas ha ascendido tres ochomiles –Shishapangma, Cho Oyu y Kanchenjunga– y su reto es completar los catorce en menos de seis meses (ya lo ha hecho en poco más de un año). La alpinista noruega Kristin Harila se quedó a las puertas de completar el desafío el año pasado, pero se topó con la burocracia china y los permisos para escalar las dos últimas cimas –que finalmente ha alcanzado esta primavera– nunca llegaron. La ochomilista nórdica, de 37 años, afirma no tener en el punto de mira al nepalí Nirmal Purja, que en 2019 sorprendió al mundo al completar el reto en 190 días, pero sí admite que en un montañismo «dominado por hombres» las mujeres «suelen estar infrarrepresentadas». Inmersa en su frenética carrera en pos de ese desafío, responde a las preguntas de LA RAZÓN.

¿Qué mensaje quiere lanzar al mundo con su proyecto?

Como mujer, quiero demostrar que somos capaces de lograr grandes cosas en el mundo del alpinismo y más allá. Espero inspirar a niñas, mujeres y a todos a perseguir sus pasiones y sueños, sin importar lo difíciles que parezcan. También quiero arrojar luz sobre las desigualdades que existen en el deporte del alpinismo, donde las mujeres suelen estar infrarrepresentadas.

Creo que al llamar la atención sobre las desigualdades que existen en el deporte, podemos trabajar para crear un entorno más equitativo e inclusivo para todos. Tengo la esperanza de que, a través de mi proyecto, podamos crear un futuro mejor para las mujeres en el montañismo y en otros ámbitos.

¿Es importante para usted demostrar que una mujer es capaz de superar el récord de Nirmal Purja y ascender los catorce ochomiles en menos de seis meses?

Mi intento de romper el récord no tiene que ver con demostrar ser mejor que una determinada persona. De hecho, creo que al escalar los 14 ochomiles en tan poco tiempo, Nirmal ha establecido un estándar increíble para el alpinismo y ha allanado el camino para que muchos otros, incluyéndome a mí, intentemos superar nuestros límites.

Pero no me negará que su hazaña es un referente en su actual desafío.

Mi objetivo se centra en desafiarme a mí misma y superar mis límites, no en competir con los demás. Sin embargo, como mujer en un mundo del montañismo dominado por hombres, espero inspirar y alentar a otras mujeres a perseguir sus sueños y romper barreras.

¿Cuál ha sido la cima más complicada y por qué?

Cada montaña presenta su propio conjunto de desafíos y dificultades. Sin embargo, diría que el Manaslu y el Cho Oyu fueron probablemente algunas de mis escaladas más difíciles y desafiantes. El Manaslu fue muy difícil por el mal tiempo que tuvimos durante la mayor parte de la subida. Y el Cho Oyu resultó muy complicado físicamente, porque hicimos un ataque a la cumbre de 1.800 metros, que es el más largo que he hecho hasta ahora.

Acaba de hacer cima en el Kanchenjunga, donde hace ahora justo 31 años perdió la vida Wanda Rutkiewicz, una pionera en el desafío del alpinismo femenino frente a los catorce ochomiles. ¿Ha sido ella una inspiración para usted?

Wanda Rutkiewicz fue una pionera y una verdadera inspiración para las mujeres alpinistas. Su coraje, determinación y perseverancia frente a la adversidad continúan inspirándome en mi propio viaje. Como muchas otras mujeres antes que yo, la veo como una fuente de inspiración ya que, al igual que yo, su objetivo era escalar los 14 ochomiles y la admiro por ser una persona tan fuerte. La historia del alpinismo está llena de mujeres increíbles que han logrado hazañas y metas increíbles: Wanda Rutkiewicz, Edurne Pasaban, Gerlinde Kaltenbrunner y yo las admiro a todas por su fortaleza y ​​sus logros.

¿Le resulta indiferente ascender los ochomiles sin renunciar a utilizar oxígeno artificial?

Tenía la esperanza de escalar sin oxígeno este año, porque quería ver si podía superar mis límites aún más completando los 14 ochomiles en un tiempo récord sin oxígeno. Sin embargo, creo que es importante llevar oxígeno contigo en caso de que lo necesites por seguridad, así que cuando en Shishapangma me di cuenta de que el ataque a la cumbre sería peligroso si lo hacía sin oxígeno, decidí ponérmelo. Intentaré hacer algunas de las montañas sin oxígeno si me siento con ganas. Sin embargo, no es el foco principal de mi expedición este año. Para mí, lo único importante de usar o no oxígeno al escalar es que la gente sea abierta y honesta sobre lo que hace.