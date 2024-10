Las contundentes reacciones de la prensa a la guerra Cassano-Cristiano: "No muestra piedad..."

Antonio Cassano volvió a protagonizar un nuevo enfrentamiento con Cristiano Ronaldo. El exjugador italiano del Real Madrid, habitual tertuliano en Italia, ha provocado una guerra con Cristiano Ronaldo. No ha sentado nada bien al entorno del portugués unas declaraciones hechas por Cassano. Elma Aveiro, hermana del crack portugués, no tardó en responder.

"Una persona se despierta con estas cosas”, escribió Elma Aveiro en una primera historia en Instagram, citando la frase del de Bari sobre Cristiano. “No conozco a este pobre hombre y ni siquiera me importa. Pero solo le diré una cosa, si Cristiano no sabe jugar y marcó 900 goles, imagínese si supiera jugar “, aseguró.

“Dicen que era jugador de fútbol, creo que se equivocaron, en realidad era recogepelotas”, sentenció en el segundo post, añadiendo encima de la cara de Cassano en emoticono de payaso.

Y es que estas nuevas palabras de Antonio Cassano vienen después de que el propio jugador afirmase hace unos días que Cristiano Ronaldo “no sabe jugar al fútbol”. Unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo.

“Cristiano Ronaldo no sabe jugar al fútbol. Podría marcar 3.000 goles, me importa una mierda. Higuaín, Agüero, Benzema, Ibrahimovic, Ibrahimovic y Suárez supieron conectarse con el equipo. Supieron hacer muchas cosas, a diferencia de Ronaldo cuyo único objetivo siempre ha sido marcar”, aseguró el exdelantero.

Cristiano respondió sobre el campo anotando un doblete en su partido de Champions ante el Al Rayyan. Muchos medios se han hecho eco de esto. "Guerra abierta Cassano-Cristiano: “Era un recogepelotas”", afirma el AS. "La brutal crítica de Cassano a Cristiano: "No sabe jugar al fútbol"", alega Sport. "La terrible crítica de un ex Real Madrid hacia Cristiano Ronaldo", zanja OLÉ.