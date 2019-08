Las victorias saben mejor en familia y Jesús Herrada ganó por él y por su hermano José, que el miércoles lloraba agarrado a su manillar en la meta de Javalambre por no haber podido llevarse la victoria mientras Madrazo derramaba sus lágrimas unos metros más allá por lo contrario. Jesús no lloró. Está más acostumbrado a los podios. Esta temporada ya había ganado la Vuelta al Benelux y la subida al Mont Ventoux y el año pasado vistió de rojo unos días en la Vuelta. La de Ares del Maestrat es su primera victoria de etapa en una grande. La primera de la familia, porque ésta es de todos. «Este triunfo es para mi hermano», decía. Un día después de rumiar sus penas en la habitación del hotel podrán celebrar, por fin, una victoria.

El triunfo de Jesús Herrada no nace de la casualidad sino de la preparación. Conocía el comienzo de la etapa, en territorio de la provincia de Teruel todavía. Y también había visitado el final. Es la etapa que tenía marcada para subir al podio. Y por fin los planes salieron bien.

La escapada había triunfado desde el comienzo con el permiso del pelotón. Los favoritos ya se habían desgastado en la subida a Javalambre y no querían más guerra en el puerto de tercera que llevaba hasta la meta. Sobre todo porque después les espera la etapa de Mas de la Costa, un camino ya transitado por la Vuelta, una pared de hormigón en la que los candidatos necesitarán todas sus fuerzas. La fuga era de categoría, con corredores como Dylan Teuns, David de la Cruz, Robert Gesink, Nelson Oliveira o Brambilla. Algunos se preocupaban por la posibilidad de vestirse de rojo, aunque fuera de manera temporal, como Teuns o De la Cruz. Para otros, como Herrada, sólo interesaba la etapa.

Y a eso se aplicó cuando vio que se marchaba Dylan Teuns. El belga del Bahrein sólo tenía un rival para vestirse de rojo, David de la Cruz. El español del Ineos se había desgastado para que la escapada progresara y no pudo resistir la arrancada de Teuns. Sólo Herrada se pegó a su rueda. Teuns hizo el trabajo en busca del liderato y Jesús esperó su momento. Atacó a falta de 300 metros y, cuando se fue, a su compañero de aventura ya no le quedaba capacidad de reacción. Herrada se marchó en busca de la felicidad y mientras se preparaba para levantar los brazos, su novia temblaba de emoción en la meta. La victoria también era para ella. Y para sus padres, que se abrazaban con la felicidad diferida por la victoria que no pudo ser un día antes.«Dije antes de la Vuelta que cambiaba el maillot rojo por una etapa», decía el ganador. «Y conseguirlo en la primera semana y en la etapa que tenías marcada...», añadía. «Ya me puedo ir a casa», concluía. Pero aún no, aún le quedan oportunidades para completar su palmarés en la temporada que parece la de su explosión.

6ª etapa Mora de Rubielos-Ares del Maestrat (198,9 kilómetros)

Ganador (Premio Cofidis)

1. Jesús Herrada (Esp/Cofidis)

General (maillot Carrefour)

1. Dylan Teuns (Bel/Bahrein)

Puntos (maillot Skoda)

1. Sam Bennett (Irl/Bora)

Montaña (maillot Loterías y Apuestas del Estado)

1. Ángel Madrazo (Esp/Burgos)

Joven (maillot Feníe Energía)

1. Miguel Ángel López (Col/Astana)

Equipos (premio Andalucía)

Movistar Team

Combatividad (Premio Continental)

Jesús Herrada (Esp/Cofidis)