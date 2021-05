Ángel Torres: “Me da que Ángel lo tiene hecho con alguien, al 99% no sigue”

Ángel Torres, presidente del Getafe, declaró que le gustaría que la próxima temporada continuara el delantero Ángel Rodríguez, del que dijo creer que “al 99% no seguirá” porque le “da que lo tiene hecho con alguien y lo que está haciendo es jugando” con la situación sobre su futuro.

Ángel Rodríguez, de 34 años, concluye contrato con el Getafe, al que llegó en 2017 y con el que ha marcado 46 goles en 153 partidos.

“Le hemos hecho una propuesta y la está estudiando. Creo que al 99% que no va a continuar. Es una decisión que tiene que tomar él. La afición le quiere, el club le quiere y el entrenador lo quiere, pero no vamos a volvernos locos”, dijo Ángel Torres, en conferencia de prensa.

“Ángel tiene 34 años y estamos agradecidos con su rendimiento, pero quiere una serie de años que nosotros no vamos a volvernos locos, se llame como se llame el jugador. No hay nadie imprescindible. Me gustaría que se quedara y la última vez que hablé con él, que fue ayer se lo dije. He hecho un esfuerzo importante, pero me da que hace tiempo lo tiene hecho con alguien y creo que esta jugando”, confesó.

“Hay que ir de frente y si no quiere continuar no pasa nada. El equipo va a jugar con once siempre”, concluyó.