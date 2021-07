Maxi Gómez o En-Nesyri, las opciones del West Ham para reforzar su delantera

Fútbol

El equipo dirigido por David Moyes, en el que juega el español Pablo Fornals, vuelve a mirar a LaLiga Santander en busca de refuerzos. Si bien el West Ham ya intentó llevarse a Youssef En-Nesyri del Sevilla en el mercado invernal, ahora volverá a la carga a por el marroquí. De no alcanzar un acuerdo, intentará fichar a Maxi Gómez al Valencia.

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, tras ofrecer 30 millones de euros al Sevilla por Youssef En-Nesyri en enero, el equipo inglés estaría ahora en disposición de poner 46 sobre la mesa. Dicha cantidad superaría los 43 que ingresó el conjunto hispalense por Dani Alves, lo que le convertiría en la venta más alta en la historia del club. Aún así, no parece entrar en los planes del Sevilla el desprenderse de su delantero.

Maxi Gómez, la alternativa del West Ham a En-Nesyri

Más abierto a ello podría estar el Valencia. Y es que el conjunto che necesita ingresar 26 millones de euros para cuadrar sus cuentas, una cifra mayor si quiere reforzarse no sólo a base de cesiones y de jugadores que actualmente están sin contrato. Consciente de que el Valencia escuchará ofertas por él, Maxi Gómez señalaba recientemente: “Hoy en día estoy muy cómodo en el Valencia. No fue un año muy bueno, pero me gustaría seguir en el club y ayudar a mis compañeros. No quedé contento, no hice muchos goles, pero ahora quiero prepararme para hacer los que hice en el Celta, que fueron dieciocho”. ¿Conseguirá el West Ham hacerle cambiar de idea?