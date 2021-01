La verdad sobre el tuit de Dani Alves con Cristóbal Soria y su regreso a Sevilla

Dani Alvés no volverá al Sevilla, al menos de momento. Aunque el lateral derecho de 37 años ha anunciado la vuelta a la que será su casa, con una fotografía junto a Cristóbal Soria, lo hará a través de su equipo de eSports.

Y es que el Sevilla participará en eLaLiga Santander, que ha sido presentada este lunes en Barcelona, con jugadores del equipo de esports de Dani Alves, Good Crazy. “Cuando se me planteó la oportunidad de vincularme de nuevo con el Sevilla mediante la competición eLaLiga no me lo pensé ni un minuto, por todo lo significa y significó en mis inicios ese club”, ha dicho el ex del Barcelona.

Anteriormente, haciendo gala de su particular sentido del humor, Dani Alvés había escrito en Twitter: “Como dice el dicho: El Buen hijo a casa siempre vuelve”. Acompañando a este mensaje, una fotografía junto a Cristóbal Soria que el que fuera delegado del Sevilla ha querido comentar en esta res social. “Tictac tictac tictac...”, ha puesto.

Monchi y el regreso de Dani Alves al Sevilla

Dani Alves, con contrato en vigor con el Sao Paulo hasta 2022, sonó para el Sevilla cuando terminó su contrato con el PSG. Cuestionado al respecto, Monchi señaló por aquel entonces: “Me gustaría decir que hay una esperanza, pero hoy el Sevilla no está en la idea de Daniel. Quiere seguir compitiendo en otro tipo de campeonatos y objetivos. Pero eso no quita que algún día se pueda dar esa circunstancia”.

Sin embargo, poco después de sus palabras, Dani Alves volvió a enfundarse la camiseta del Sevilla durante el X Trofeo Antonio Puerta celebrado en el Sánchez Pizjuán. “Cuando uno vuelve a casa siempre está contento, muy feliz, empiezas a revivir cosas, gente que marcó muchísimo mi vida. Siempre es una pasada volver aquí, es emocionante. Para hacerte respetar, tienes que tener las vitrinas como las tenemos aquí. Pasas, ves todo eso y dices, el club hoy es respetado”, comentó tras el choque.