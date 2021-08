Fernando Niño se convierte en el octavo fichaje del Real Mallorca

Fútbol

El delantero Fer Niño, de 20 años, cedido por el Villarreal y octavo refuerzo del equipo de Luis García Plaza, ha declarado que el Real Mallorca, “es un club estupendo para ganar experiencia”.

Hijo del ex mallorquinista Fernando Niño, al ariete mallorquín es el octavo refuerzo del equipo bermellón tras el meta eslovaco Dominik Greif (Slovan Bratislava), el centrocampista argentino Rodrigo Battaglia (Sporting de Portugal), el japonés Take Kubo (Real Madrid), los defensas Jaume Costa (Villarreal) y Pablo Maffeo (Stuttgart) y los delanteros Amath Ndiayé y Ángel Rodríguez (ambos del Getafe).

El delantero nacido en Palma marcó 8 goles en 28 partidos la temporada pasada entre todas las competiciones que disputó con el Villarreal CF (17 partidos en Liga, 6 de Europa League y 5 de Copa del Rey).

Fer Niño llega a la isla para reforzar el ataque del equipo de Luis García Plaza en LaLiga y luchar por la titularidad con Abdón Prats y Ángel Rodríguez.

“Estoy ultra contento por poder volver donde nací, donde mi padre jugó (entre los años 1998 y 2006) . Él me comentó que este era un buen sitio, un buen lugar; seguiré sus pasos, pero escribiendo mi historia”, declaró Fer Niño al hacerse oficial su cesión al club mallorquinista.

“Estoy deseando jugar ya, (Son Moix) es un campo impresionante. Mi objetivo es ganar en experiencia, soy un jugador joven, y este es un club estupendo para poder hacerlo. Quiero ayudar al equipo marcando el máximo posible de goles”, explicó.

El nuevo refuerzo del Real Mallorca se definió como “un delantero de corte rápido, al que le gusta tirar desmarques, darle continuidad al equipo”.

“A ver qué dice el míster para adaptarme”, precisó.

El ariete mallorquín comentó que antes de venir a Mallorca habló con sus ex compañeros en el Villarreal Jaume Costa y Take Kubo.

“Jaume me dijo que aquí se está muy bien, que viniera, y Take es un chaval de mi edad con el que también me llevo muy bien”, señaló Fer Niño, quien lucirá el dorsal número 26 con la camiseta del Mallorca.