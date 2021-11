Gabriel Pereira, una ganga para el Betis

Fútbol

El extremo de 20 años termina contrato con el Corinthians en marzo de 2022, lo que le convierte en una opción muy atractiva para el conjunto verdiblanco. Así lo asegura la prensa brasileña que, además de al Betis, coloca al Benfica, al Ajax y al Eintracht de Frankfurt tras los pasos de Gabriel Pereira.

El carioca, por su parte, no descarta renovar con el Corinthians. “Mi intención y la de mis representantes siempre ha sido quedarme y el hecho es muy sencillo, podría haber firmado un compromiso desde principios de octubre con otro equipo y estábamos a la espera de la conversación con el presidente Duílio. Sólo hubo dos reuniones, una el viernes y otra el sábado. Y todo se resolvió”, afirmaba Gabriel Pereira desde la cuenta de su agente. Cabe señalar que éste es Iván Rocha, ex de Atlético de Madrid y Real Valladolid, lo que podría acercarle al Betis si finalmente no extiende su contrato con el Corinthians.

Además de Gabriel Pereira, Álex Fernández podría recalar a coste cero en el Betis

El equipo andaluz no tiene necesidad de tirar la casa por la ventana por Dani Ceballos. Si bien Manuel Pellegrini está contento con los futbolistas que tiene en su demarcación, de cara al siguiente curso podría hacerse a coste cero con Álex Fernández, que termina contrato con el Cádiz a final de temporada, lo que dejaría al centrocampista del Real Madrid sin sitio en el Betis. El club de las Trece Barras ya habría contactado con el entorno del futbolista de 28 años según se ha publicado.