Hernán Crespo es el favorito para convertirse en el nuevo entrenador del Elche

Fútbol

Después de destituir a Fran Escribá tras la derrota frente al Betis, el conjunto ilicitano busca técnico para hacerse cargo de su banquillo. El gran favorito para ello sería Hernán Crespo, que está representado por Christian Bragarnik, propietario del Elche. El argentino se encuentra actualmente sin equipo tras su paso por el Sao Paulo.

Noticias relacionadas Elche CF. Fran Escribá reacciona a su despido con un antológico zasca al propietario del Elche

Hernán Crespo podría llegar al Elche tras la salida de Fran Escribá

La cadena SER asegura que Hernán Crespo es la principal opción que baraja el Elche para sustituir a Fran Escribá, que ha dejado el club con una antológica pulla al propietario. El ya exentrenador del conjunto ilicitano afirmó que se puede comprar un club, pero no el cariño de la gente, en clara alusión a Christian Bragarnik.

El valenciano ha sido el que ha informado a los medios de comunicación, que aguardaban en la sala de prensa del estadio, de su despido y no ha querido entrar a valorar el partido, ya que indicó que no tenía sentido.

“Me veía capacitado, ha sido un golpe”, admitió el valenciano, quien no quiso entrar a valorar la justicia de la decisión del propietario. “No es una pregunta para mí, pero no ha tenido en cuenta lo mucho que hemos hecho. Es el dueño y puede tomar las decisiones. Ojalá acierte”, añadió.

“Ojalá el compañero que venga saque esto adelante porque hay equipo. Estoy convencido de que la posición de este equipo es estar más adelante”, finalizó. ¿Será Hernán Crespo su sustituto de Fran Escribá en el Elche?