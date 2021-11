Joaquín anuncia su retirada inminente

Deportes

El centrocampista de 40 años ha visto reducido su protagonismo en el Betis esta temporada. En el último partido que disputó, frente al Sevilla, Pellegrini sólo le concedió un minuto, algo que éste no dudó en reprocharle. Joaquín Sánchez tiene claro que no quiere retirarse por la puerta de atrás y colgará las botas a final de temporada cuando expire su contrato con el Betis.

Cuestionado al respecto en El Hormiguero, señalaba: “Es una decisión difícil. Por lo que yo he vivido, buscar el momento adecuado para retirarse en una profesión que has vivido desde pequeñito es muy complicado. Cuando dicen, te tienes que retirar cuando estés arriba ¿Me cago en los muertos, me voy a retirar cuando mejor estoy, cuando estoy disfrutando? Tienes ganas de seguir, es lo que me ha pasado. Con 40 años ya, no es que vea el momento, es que ya no juego. Tomar la decisión es muy complicado, porque la ilusión la sigo teniendo, sigo disfrutando, pero es complicado cuando este año estas disfrutando de menos minutos. Uno intenta entrenar al máximo todos los días, y cuando ya uno entrena demasiado bien es que juega poco. El que juega, normalmente, entrena poquito…”.

Joquín y la retirada

Sobre lo que echará de menos cuando se retire, Joaquín Sánchez comentaba: “No ver a los compañeros, no oler a hierba húmeda, las botas… por muchas cosas que tengas que hacer y tengas el futuro planteado, eso creo que lo voy a echar mucho de menos y me acostare pensando en el fútbol, que es lo que he vivido desde pequeñito”.

“Mi mujer ya está mirando trabajos en el periódico, no quiere tenerme en el sofá ni un minuto. Aguantarme a mí todo el día metido en casa tiene que ser una película de suspense...”, añadía con guasa.