El Barcelona, pendiente del Betis por Tello

Fútbol

Las mermadas cuentas del conjunto azulgrana podrían recibir un ingreso extra si el equipo andaluz traspasa en enero Cristian Tello. Dicha posibilidad de la ha ofrecido al Betis el Trabzonspor, aunque el club de las Trece Barras ha desestimado su propuesta para disgusto del Barcelona.

Noticias relacionadas Selección. El futbolista que dijo no a España y a Luis Enrique se reafirma

Barcelona y Betis están ante su última oportunidad para hacer caja por Tello

Según el diario AS, el cuadro otomano pretendía hacerse con los servicios del extremo de 30 años a cambio de millón y medio de euros. Sin embargo, el Betis ha tasado en 2,5 millones a Cristian Tello pese a que termina contrato a final de temporada. Si finalmente se desprendiese del atacante en enero, el 25 por ciento de lo que ingrese irá a parar alas arcas del Barcelona. De no ser así, Cristian Tello será libre para negociar con otros equipo de cara al siguiente curso a partir del mes de enero. Así pues, el Betis y el Barcelona no ingresarían cantidad alguna si el extremo no es traspasado en el mercado invernal.

Tello puede dejar gratis el Betis y Álex Fernández recalar a coste cero en el equipo andaluz

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, la renovación del centrocampista de 29 años con el Cádiz se antoja cada día más complicada. Así pues, Álex Fernández será libre para negociar con otros equipos a partir del mes de enero, algo que quiere aprovechar el Betis para hacerse con sus servicios a coste cero de cara al siguiente curso. Aunque hay otros clubes interesados, el conjunto verdiblanco sería la primera opción de Álex Fernández.