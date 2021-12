Pese al interés de Atlético y Villarreal, Onana lanza un guiño al Barcelona

El portero de 25 años termina contrato con el Ajax al final del presente curso y cuenta con varios pretendientes dispuestos a hacerse con sus servicios a coste cero de cara al siguiente. En LaLiga Santander, Atlético de Madrid, Villarreal y Barcelona tienen previsto mover ficha por un André Onana que fue sancionado nueve meses el pasado 5 de febrero por dar positivo en un control antidopaje. Aunque Inter de Milán, Nápoles, Mónaco, Niza y Olympique de Lyon también intentarán su fichaje, el camerunés no ha dudado en mostrar su preferencia por el Barcelona en la última entrevista que ha concedido.

Noticias relacionadas Televisión. Pedrerol avergüenza públicamente a Koke

Lo primero que ha hecho André Onana ha sido confirmar que saldrá del Ajax a final de temporada. “Cuando abres una puerta, la acabas cerrando algún día. Ha llegado el momento de abrir otra. Hemos hecho todo lo posible aquí y hemos hecho historia. Este es el final y toca construir un nuevo camino”, ha confesado en el diario SPORT.

Cuestionado por el Barcelona, club al que perteneció como canterano, ha declarado: “Sigo estando en contacto con el Barça. Tengo una muy, muy buena relación desde que me fui. Los recuerdos que tengo son maravillosos. El Barcelona es mi casa y siempre ha habido contactos. Es mi casa y me he criado allí. Si es el Barça, será el Barça”.

No obstante, André Onana ha querido recalcar que todavía no se ha decantado por ninguno de sus pretendientes: “Todavía no hemos elegido ninguno. Nunca sabes lo que puede pasar en esta posición. Estamos esperando para ver qué proyecto nos gusta más, es importante valorar el aspecto deportivo”.

Insistido por el Barcelona, ha afirmado: “Se está muy bien en el Barça, fuera de ahí también hay vida, pero también hace mucho frío. Estando en el Barça lo tienes bastante fácil. Por supuesto. Sé que acabaré jugando algún día en el Camp Nou, no sé si con o contra el Barça”.

Estas declaraciones son las que animan a Atlético de Madrid y a Villarreal a intentar su fichaje. También la presencia de Ter Stegen en el Barcelona: “Es complicado jugar en un club tan grande. Ter Stegen lo está haciendo muy bien, es joven todavía y aún será más difícil. Si no hay hueco, nadie podrá entrar”.