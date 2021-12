El Alavés negocia por Gonzalo Escalante

Ni Cádiz ni Valencia, el equipo que está cerca de traer de nuevo a LaLiga Santander al centrocampista de 28 años es el conjunto albiazul. Según ha trascendido, el Alavés ya negocia con la Lazio por Gonzalo Escalante.

Así lo asegura el diario AS, que señala que el argentino recalaría en Vitoria en calidad de cedido hasta final de temporada. En el presente curso, Gonzalo Escalante sólo ha disputado 8 minutos con la Lazio. La llegada de Maurizio Sarri no ha favorecido al ex del Eibar, que ve con buenos ojos regresar a LaLiga Santander de la mano del Alavés.

Además de Gonzalo Escalante, Jean Pyerre estaría cerca del Alavés

El conjunto vasco buscará reforzarse en el mercado invernal con el objetivo de alejarse de los puestos de descenso. Por ello, además de por Gonzalo Escalante, negocia por Jean Pyerre, centrocampista de 24 años del Gremio.

La semana pasada se produjo una reunión entre los agentes del futbolista y la dirección deportiva del equipo brasileño. “Todo está avanzando hasta un acuerdo oficial, con firma de contratos, pero la gente que trabaja con el jugador imagina que estará en España antes de Navidades”, afirmaba Jeremias Wernek.

El periodista añadía que el club albiazul tendrá una opción de compra por el centrocampista “que estaría entre 2′5 y 3 millones de euros”. Cuestionado por Jean Pyerre, destacaba que tenía: “Visión de juego impresionante y mucha técnica, pero con problemas para tener dinámica e intensidad”. Con su fichaje y con la llegada de Gonzalo Escalante el Alavés apuntalará su centro del campo.