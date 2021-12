El Valencia contacta con Diego Godín

El central de 35 años ha confirmado que no seguirá en el Cagliari y cada vez coge más forma su posible regreso a LaLiga Santander. Si bien tanto el Betis como el Atlético de Madrid estarían dispuestos a ofrecer acomodo a Diego Godín, ha sido el Valencia el primer equipo en haber contactado con él.

Así lo asegura el diario MARCA, que señala que el uruguayo es una petición expresa de José Bordalás. La baja de Gabriel Paulista ha llevado al técnico alicantino a usar a Hugo Guillamón de central, al que prefiere situar en el centro del campo. Incorporar a un nuevo central se ha convertido en algo prioritario para el Valencia y el club ya ha contactado con Diego Godín.

Además de Godín, Gonzalo Escalante podría regresar a LaLiga de la mano del Valencia

Otro futbolista que podría volver a España de la mano del conjunto che es Gonzalo Escalante. La llegada de Maurizio Sarri no ha favorecido al futbolista de 28 años, que vería con buenos ojos regresar a España. Después de media temporada en las filas de la Lazio, el ex del Eibar podría volver a LaLiga Santander. Valencia y Cádiz quieren aprovechar que Gonzalo Escalante sólo ha disputado 8 minutos en el presente curso para solicitar su cesión a la Lazio. No obstante, el argentino no era la primera opción del club de Mestalla, ya que, al igual que en verano, José Bordalás ha vuelto a solicitar el fichaje de un Mauro Arambarri que difícilmente saldrá del Getafe a mitad de temporada.