Colin Dagba, otro futbolista que el Real Mallorca se quiere llevar del PSG

La salida de Joan Sastre ha dejado a Pablo Maffeo como único lateral del cuadro bermellón. Es por ello por lo que el Real Mallorca tendría intención de solicitar al PSG la cesión de Colin Dagba.

Según Footmercato, Pablo Ortells, director deportivo del conjunto balear, volverá a negociar con Leonardo, su homólogo en el cuadro parisino, con el que ya llegó días atrás a un acuerdo por Sergio Rico. Colin Dagba tiene a Achraf y Kehrer por delante en el PSG, por lo que recalar en el Real Mallorca sería una buena opción para él.

La llegada de Sergio Rico al Real Mallorca

Hace unos días, Luis García Plaza, técnico del conjunto balear, justificaba así la llegada de Sergio Rico procedente del PSG: “Todos los equipos tienen tres porteros y nosotros llevamos dos meses con dos y nos han comentado que lo de Greif va para tiempo, entonces nos quedan cinco meses de competición y contamos con solo dos porteros y si uno coge Covid, algo que está pasando cada dos por tres, o que uno lo expulsan o sufre una lesión muscular, no podemos afrontar lo que queda de competición con solo dos porteros”.

“Quizá en verano no puedes acceder a Sergio Rico, así que ahora había que aprovechar el momento y la posibilidad y Sergio Rico es un gran portero de experiencia internacional, y repito que era un riesgo afrontar lo que queda con solo dos porteros, nos quedábamos muy limitados y cada vez que me notificaban un positivo por Covid, enseguida pensaba ¡que no sea un portero!”, agregaba el madrileño.