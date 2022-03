El mensaje de Álex Moreno en redes al aficionado que golpeó la ventanilla de su coche

El lateral ha sido uno de los grandes ausentes en las dos derrotas del Betis frente al Atlético de Madrid y al Eintracht de Frankfurt, y tampoco podrá estar ante el Athletic por lesión. Pese a ello Álex Moreno tuvo un desagradable rifirrafe con un aficionado en el parking del Villamarín.

Así quiso denunciarlo otro aficionado en sus redes sociales. “Cabreados hemos salido todos... Por cierto al homínido que se ha encarado a Álex Moreno cuando salía del parking, debería no salir de casa, gritarle como un energúmeno que le eche huevos a alguien que ni ha podido jugar por lesión es de borderline y de muy poco bético”. Álex Moreno se hizo eco del comentario de este seguidor en su cuenta y respondió: “Las formas no fueron las más correctas y poco que decir del golpe a la ventanilla, además de que el primer jodido soy yo por no poder ayudar al equipo por la lesión. Pero aquí nadie se baja del barco, tenemos retos muy bonitos por disfrutar, todos unidos lo conseguiremos”.

😕Las formas no fueron las más correctas y poco decir del golpe a la ventanilla, además de que el primer jodido soy yo por no poder ayudar al equipo por la lesión. Pero aquí nadie se baja del barco, tenemos retos muy bonitos por disfrutar, todos unidos lo conseguiremos.💚 — Álex Moreno (@AlexMoreno) March 10, 2022

El Betis, a remontar sin Álex Moreno

El Betis afronta el duelo ante el Athlétic tras una racha de cinco partidos sin conocer la victoria y después de que la derrota última ante el Atlético de Madrid (1-3) le hiciera caer de los puestos de Liga de Campeones a la quinta posición con 46 puntos, equidistante en dos con los colchoneros y el Barcelona por arriba y la Real Sociedad por abajo.

Recupera Pellegrini para el duelo del domingo al centrocampista Sergio Canales, quien cumplió ante el Atlético un partido de sanción por acumulación de amonestaciones, y que pese a las molestias que ha sufrido en un dedo, no se resintió en el duelo ante el Eintracht y estará disponible para el choque ante el cuadro bilbaíno.

No estarán por lesión los laterales Álex Moreno y Héctor Bellerín, según confirmo tras el duelo europeo Pellegrini. Junto a los dos laterales, siguen los procesos de recuperación de sus respectivas lesiones el mexicano Andrés Guardado, quien se lesionó muscularmente en los primeros minutos del partido ante el Atlético de Madrid, además de los convalecientes de más larga duración Martín Montoya y Víctor Camarasa.