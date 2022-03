Marcelino aparca su renovación y pide la de Balenziaga y De Marcos

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, aparcó este domingo su posible renovación hasta el final de la temporada y se mostró partidario de continúen el próximo curso Oscar de Marcos y Mikel Balenziaga, de los que hizo una encendida defensa.

Marcelino aseguró que le es “muy difícil” dar el paso de renovar ante el cambio de presidente y Junta Directiva que se dará en verano con un nuevo equipo rector tras las elecciones de junio a las que no se presentará a la reelección el actual presidente Aitor Elizegi.

“Es muy difícil. Vine con una Junta Directiva, un Director General y un Director Técnico que me mostraron confianza, que siempre me han dado confianza y cariño, y que en los momentos que han sido complicados siempre me han mostrado respaldo. Y es muy difícil dar el paso. ¿Cuando será el momento. Pues será al final, cuando veamos los resultados”, dijo.

Marcelino afirmó que no quiere que su renovación “sea un tema recurrente” de aquí al final de la temporada. “Veremos si mi continuidad es lo mejor para el club. Pero no quiero que sea un tema recurrente. Ya se verá”, zanjó.

Lo que sí tiene claro Marcelino es que sería bueno que siguiesen De Marcos, quien está a punto de cumplir 33 años, y Balenziaga, que acaba de cumplir 34.

“Como entrenador que convive con Demar y Balenziaga no tengo ninguna duda de que mi opinión es que deben renovar. Porque son dos profesionales ejemplares, son referencia para las buenas actitudes de los jóvenes, tienen un nivel competitivo suficiente, entre bueno y muy bueno y están para jugar muchos partidos”, aseguró.

“Por su honestidad, su forma de ser, su actitud ante el trabajo, su respeto a sus compañeros y los que tienen al lado. Valores que en el Athletic son imprescindibles. Ayudan a los jóvenes a ser mejores futbolistas”, añadió Marcelino lo que ve en De Marcos y en Balenziaga.