Juanma Castaño podría haberse casado en secreto con Helena Condis

El periodista dijo que si ganaba Masterchef se casaría con su pareja. Sobre ello ha sido preguntado Juanma Castaño a pie de calle, que en un principio dejó caer que podría haber contraído ya matrimonio con Helena Condis.

“Tú dijiste que si ganabas Masterchef te casabas, ¿lo vas a cumplir?”, le recordó la reportera. “Lo dije, lo dije... ¿Y si lo he cumplido ya? ¿Habéis estado en todas las iglesias todos los sábados? Lo que ocurre es que yo no ando colgando en Instagram lo que hago y no hago”, respondió Juanma Castaño

“Pero cojo un sábado, me levanto y me caso”, añadió el periodista desmintiendo haber pasado por el altar con Helena Condis.

Helena Condis, orgullosa de Juanma Castaño

Después de que se proclamase campeón de Masterchef, la periodista comentaba: “Quiero reivindicar todo el esfuerzo de Juanma en el proceso, porque todo el mundo ve la parte bonita, levantando el trofeo de ganador de MasterChef, pero detrás de esa final tan emotiva hay tres meses de trabajo incansable, horas de rodaje, madrugones, y todo eso compaginado con la radio”.

Al ver como Helena Condis entraba por teléfono en el programa donde estaba ofreciendo una entre vista, Juanma Castaño reconoció que ella sabía “de primera mano” lo que había pasado. “Yo me quería ir de MasterChef, estaba como loco. Con mis hijos viviendo en casa de su madre, con lo cual no ves a tus hijos… Dificilísimo”, agregaba el periodista.

Además, sobre sus hijos, mencionaba: “Tenían mucho miedo. Tenían mucho miedo porque yo creo que los hijos tienen miedo a que sus padres sean objeto de burla en el colegio. Entonces, lo que no querían es que yo hiciera el ridículo en MasterChef y, sobre todo, me decían ‘papá, no vayas. Para qué vas a ir si no tienes ni idea de cocinar. Siempre nos haces arroz blanco’, me decían. Y yo les decía, ‘bueno, hay que intentarlo’”.