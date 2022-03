Vicente Iborra se ofrece para volver al Levante

Con motivo del partido que enfrentará a su equipo, el Villarreal, frente al Levante en el Ciutat de Valencia, el centrocampista de 34 años ha concedido una entrevista. En ella, Vicente Iborra ha reconocido que volver a jugar en el cuadro granota, donde militó hasta 2013, cuando fichó por el Sevilla, es un sueño para él.

Cuestionado en Superdeporte sobre si había tenido la oportunidad de volver a Orriols, admitía: “Para mí el Levante es una prioridad ante el resto. Es verdad que siempre hemos estado en contacto. Siempre están esas conversaciones, pero luego hay más aspectos que dependen del destino y que, en ese caso, no se han dado para que yo vuelva”.

Vicente Iborra aprovechó la ocasión para señalar que volver al Levante es su “ilusión”. “Creo que voy a tener tiempo de sobra para volver algún día. Si vuelvo no será para pasearme. Me siento con tanta energía e ilusión que creo que todavía me queda fútbol para dar. No sé cuándo será, si será o si no será, pero lo más importante es que tengo la ilusión de seguir. El tiempo y el destino dirá”, añadía.

Vicente Iborra estaría dispuesto a jugar en el Levante en Segunda

Tal es el deseo del centrocampista de regresar al Levante que está dispuesto a hacerlo aunque el equipo descienda a Segunda División. “Ya he jugado en Segunda y en Segunda B. Uno siempre quiere aspirar a lo máximo. Ojalá que juegue en Primera División porque significará que el Levante estará en la élite del fútbol español, pero nunca se sabe lo que sucederá. Lo que pueda hacer por el Levante, independientemente de la categoría que sea, lo haré”, concluía Vicente Iborra.