Dimitrievski rechaza a un equipo a la espera del Barcelona

Aunque el conjunto azulgrana ya puede inscribir a Ferran Torres tras haber renovado a la baja a Samuel Umtiti, Neto aún puede abandonar el equipo catalán en el mercado invernal. De ser así, tal y como contamos en LAOTRALIGA, Stole Dimitrievski, del Rayo Vallecano, sería el principal favorito para ocupar su lugar en el Barcelona.

Consciente de ello, el guardameta de 28 años ha rechazado una jugosa oferta del Sochi para poner rumbo a Rusia según el diario Ekipa. Stole Dimitrievski sólo estaría abierto a abandonar el Rayo Vallecano en el mercado invernal para recalar en el Barcelona. El macedonio tiene contrato hasta 2024 y una cláusula de 6 millones de euros, lo que le convierte en un objetivo muy asequible para el conjunto blaugrana.

La posición de Dimitrievski ante el interés del Barcelona

Cabe señalar que, de no salir Neto, el Barcelona no se moverá ni por Stole Dimitrievski ni por ningún otro portero. Si lo hará en verano, por lo que el guardameta del Rayo Vallecano prefiere no cambiar de aires a la espera de un movimiento por parte del equipo catalán. Ése es el motivo por el que ha dado calabazas al Sochi.

Además de Dmitrievski, Sergio Moreno y Yacine Qasmi podrían abandonar el Rayo Vallecano

El conjunto franjirrojo, cuarto en la clasificación, no descarta reforzarse de cara al segundo tramo de la temporada. Para ello el Rayo Vallecano deberá antes aligerar su plantilla, lo que ha colocado a Sergio Moreno y a Yacine Qasmi en la rampa de salida. Ambos podrían encontrar acomodo en Segunda División en el Leganés y en el Amorebieta respectivamente.