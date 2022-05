El Valencia también ha ofrecido a Guedes al Barcelona

Anil Murthy y Joey Lim estuvieron recientemente en la Ciudad Condal ofreciendo a Carlos Soler y a José Luis Gayà al conjunto azulgrana. No obstante, según ha trascendido ahora, el Valencia también ofreció a Gonçalo Guedes al Barcelona.

Y es que, la prioridad del club de Mestalla siempre ha sido vender al portugués para cuadrar sus cuentas. Gonçalo Guedes, de 25 años, ha anotado esta temporada 13 goles y repartido 6 asistencias en los 41 partidos que ha disputado con el Valencia, lo que le convierte en una opción atractiva para el Barcelona. Sin embargo, los 40 millones en los que ha sido tasado parecen inalcanzables para el equipo catalán.

Barcelona y Atlético de Madrid, opciones en LaLiga para Guedes

Según señalaba José Bordalás recientemente: “El club me transmite lo que considera. En la última reunión me trasladaron que el club necesitaba vender por 65 ó 70 millones. Lo entiendo, pero si hay salidas debe haber llegadas porque si no estaríamos debilitando al equipo”. Así pues, además de a Gonçalo Guedes, el Valencia estaría obligado también a vender a Carlos Soler y a José Luis Gayà, futbolistas que han sido ofrecidos al Barcelona. Por estos dos últimos, que también terminan contrato en 2023, el conjunto che espera ingresar entre 50 y 60 millones de euros. Tanto Carlos Soler como José Luis Gayá encajan más dentro de lo que está buscando el Barcelona. Aún así, Gonçalo Guedes podría encontrar acomodo en LaLiga Santander. Yannick Carrasco podría salir del Atlético de Madrid en verano y el cuadro colchonero piensa en él como recambio.