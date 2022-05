El Levante rechaza ceder al Rayo Vallecano a Roger Martí

Al igual que José Campaña, el delantero de 31 años tiene una cláusula en su contrato que le permite abandonar el Levante en caso de descenso. Esto es algo que, tal y como contamos en LAOTRALIGA, quieren aprovechar el Cádiz, el Getafe y el Rayo Vallecano para fichar a Roger Martí.

Precisamente ha sido este último equipo el que ha solicitado la cesión del atacante al Levante. No obstante, según la COPE, el cuadro granota ha declinado dicha propuesta. Y es que el Levante necesita ingresar 10,5 millones de euros netos antes del 30 de junio, por lo que buscará hacer caja por Roger Martí.

El Rayo Vallecano quiere a Roger Martí y a Morales

Roger Martí no es el único objetivo del Rayo Vallecano en el Levante. También lo es José Luis Morales, aunque éste termina contrato con el equipo valenciano. No obstante, el Levante no descarta renovar su contrato pese a su descenso. De alcanzar un acuerdo al respecto, podría salir en calidad de cedido rumbo a un equipo de LaLiga Santander, donde además de con el Rayo Vallecano, ha sido relacionado con el Valencia y con el Betis.