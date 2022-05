Getafe, Rayo Vallecano y Cádiz quieren fichar a Roger al Levante

El posible descenso del cuadro granota hace que varios equipos estén atentos a sus jugadores. En LaLiga Santander, Getafe, Rayo Vallecano y Cádiz se han fijado en Roger Martí, al que en su día trató de sacar el Barcelona del Levante.

Pese a que el delantero de 31 años tiene contrato con el equipo valenciano en 2024, el club facilitará su salida en caso de descenso. Esto es algo que querrían aprovechar Getafe, Rayo Vallecano y Cádiz para hacerse con Roger Martí según Grada 3.

El motivo por el que Roger no fichó por el Barcelona

Cuando el Barcelona fichó a Martin Braithwaite al Leganés en febrero de 2020, antes lo intentó con Roger Martí. Sobre su frustrado fichaje por el conjunto azulgrana, el atacante comentaba: “El martes se pone en contacto conmigo mi agente y me dice que el Barcelona está interesado en ficharme”. “Él viene a Valencia, se reúne con Quico Catalán y me dice que no se llega a un acuerdo porque el Levante no quiere venderme”, añadió Roger Martí.

“Estoy al margen de todo eso pero sabiendo claramente que el Barça estaba interesado en mí. Al final no se ha vuelto a hablar más del tema pero como siempre he dicho, estoy muy a gusto aquí y tranquilo. Que te quiera un equipo como el Barcelona es muy bonito y demuestra que se están haciendo bien las cosas. No sé cómo acabará el tema pero estoy muy contento aquí”, prosiguió.

“El jugador que diga que no le gusta que le llame el Barça está mintiendo, es uno de los mejores equipos del mundo. Es bonito que te llamen o que se interesen por ti, como es el caso. Pero yo al final estoy muy centrado. Está claro que tengo un contrato aquí y una cláusula que hay que respetar”, finalizó Roger Martí.