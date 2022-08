El Manchester United ofrece 50 millones al Atlético de Madrid por Cunha

El Manchester United es el colista de la Premier League y ha acusado su falta de gol en este inicio de campeonato. Si bien se habló del interés del conjunto inglés por Álvaro Morata, en Old Trafford ya saben que éste no saldrá del Atlético de Madrid. El que sí podría hacerlo es Matheus Cunha.

Así lo asegura talkSPORT, que señala que el Manchester United ofrece 50 millones de euros por el brasileño. No se trataría de un intercambio ya que el equipo británico no incluye a Cristiano Ronaldo en su propuesta por Matheus Cunha. La SER, por su parte, afirma que el Atlético de Madrid no quiere negociar por el futbolista de 23 años, motivo por el que se ha remitido a su cláusula de rescisión.

Matheus Cunha no es titular en el cuadro colchonero y en el estreno liguero del equipo madrileño sólo disputó 7 minutos. Aún así el atacante participó el pasado curso en 38 partidos con el Atlético de Madrid en los que anotó 7 goles y repartió 8 asistencias.

La continuidad de Morata en el Atlético de Madrid podría empujar a Cunha al Manchester United

Álvaro Morata remarcó tras la victoria en Getafe con dos goles suyos (0-3), que tiene “muchas ganas de jugar” en el conjunto rojiblanco, cuando fue preguntado acerca de su futuro, con el Juventus interesado aún en él, y destacó que el equipo madrileño “es uno de los mejores clubes del mundo”.

“Tengo muchas ganas de jugar aquí, de trabajar, jugar partidos, jugar muchas competiciones también. Tengo mucha ilusión por esta temporada, pero como la he tenido siempre cuando he estado aquí, que siempre me han tratado muy bien y estoy feliz. Lo voy a dar todo. Por esfuerzo y compromiso no será”, expresó en la rueda de prensa tras el partido.